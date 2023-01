U RATU ONI POSTAJU NAJGORI KRVNICI! Naučno je dokazano da deca koja maltretiraju životinje kasnije maltretiraju ljude (VIDEO)

Po nalogu ministarke poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelene Tanasković, veterinarska inspekcija će sutra izaći na teren i obaviti vanrednu i sveobuhvatnu kontrolu svih prihvatilišta za pse na teritoriji Srbije.

Kontrola će obuhvatiti detaljnu proveru ispunjenosti uslova za zaštitu dobrobiti životinja, sprovođenja zdravstvene zaštite životinja i postupanja sa njima. Na temu zlostavljanja životinja govorio je u emisiji Pusl Srbije Aleksandar Gavrić iz udruženja Animal Rescue Serbia.

DA VAM KAŽEM ŠTA MI LJUDI PRIČAJU ZGADIO BI VAM SE ŽIVOT! Aktivista otkrio zastrašujuće podatke o ljudima koji muče životinje!

- Mi treba da se zapitamo da li su ljudi koji to rade životinjama u stanju da to urade i ljudima. Naučno je dokazano da deca koja maltretiraju životinje kasnije maltretiraju ljude. U ratu oni postaju najgori krvnici. Treba na to da skrenemo pažnju i da vidimo zašto su ta deca takva - rekao je Gavrić i dodao da svakodnevno kao član udruženja za spašavanje životinja dobije pozive kojima mu se prijavljuju slučajevi zlostavljanja životinja.

Na pitanje voditelja da navede primere on je odbio iz sledećih razloga:

- Bolje da vam ne pričam šta ljudi rade sa životinjama, zgadio bi vam se život! To ne radim da ne bi neko dobio ideju kako još može da naudi životinjama. Problem je što ne radimo dovoljno na edukaciji stanovništva. Deca treba na vreme da shvate da te životinje imaju osećanja i da su to njihovi drugara - ističe Gavrić.

