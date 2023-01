PRVA ŽENA KOJA JE U "FRONTU" DOBILA JAJNE ĆELIJE IZ ŠPANIJE: Znam kako će se zvati moja beba, ako bude devojčica!

Imam 36 godina i nadam se da ću u 37. postati mama. Za potomstvo se borimo šest godina i, posle šest neuspelih pokušaja vantelesne oplodnje (VTO) sopstvenim jajnim ćelijama, ušli smo u proceduru s doniranim jajnim ćelijama. Već znam kako će se beba zvati ako bude devojčica, a za dečaka ime prepuštam suprugu, tu nemam plan, kaže za Kurir žena koja je želela da ostane anonimna, a koja je prva pacijentkinja u GAK "Narodni front" u procesu VTO doniranim jajnim ćelijama.

Bezuspešni pokušaji da postane majka za ženu su posebno bolni, treba sve to psihički izneti. A potom i saznanje da je jedina šansa za materinstvo donirana jajna ćelija. Ipak, ova žena je tvrda kao stena. Zna šta joj je cilj i samo to je važno - da bude majka!

- Dan kada sam shvatila da moram na donaciju nije bio težak, lako sam to prihvatila. Majčinstvo želim i prihvatam, na koji god način da ga ostvarim. I nije mi teško. Trudim se da uvek razmišljam pozitivno. Za sve ove godine mnogo sam žena upoznala i shvatila da sve razmišljamo isto - ništa nas ne može sprečiti da postanemo majke! Svaku ženu koja ima problem da postane majka posmatram kao najjaču lavicu. Potrebno je samo da prihvati da ima problem i da shvati da i onaj jedan odsto šanse da se desi trudnoća daje veliku nadu! I nije bitno da li je to pomoću vlastitih ćelija, partnerovih spermatozoida ili doniranog materijala - naglašava ova žena.

KRIJU LI OD OKOLINE Osim prihvatanja činjenice da će dobiti potomstvo doniranim materijalom, žene i/ili muškarci neretko imaju problem da to i kažu okolini, te pitamo dr Anu Jeremić da li to pacijenti kriju. - Proces VTO doniranim materijalom je po našoj zakonskoj regulativi anoniman i u obavezi smo da to poštujemo. Ni pacijenti ne znaju identitet donora. Međutim, da li će, kad i kome reći da su se na ovaj način ostvarili kao roditelji, to je samo njihova odluka - ističe dr Jeremić.

Kad su suprug i ona lane saznali da borba za potomstvo mora da krene na drugi način, shvatili su i da je to moguće isključivo u inostranstvu.

- Zanimljivo je da smo u maju 2022, kad smo i saznali da nam je donacija jedino rešenje, kontaktirali s jednom klinikom u Pragu. Shvatili smo da treba da pripremimo veću količinu novca i odlučili da pokušamo. Međutim, neverovatno, kroz dva-tri meseca su nam iz "Narodnog fronta" rekli da će u Srbiji početi uvoz jajnih ćelija i spermatozoida iz Španije. I odlučili smo da to ipak uradimo u našoj zemlji - kaže pacijentkinja i dodaje da su "jako srećni što je naša mala država uspela da pacijentima obezbedi mogućnost ostvarenja roditeljstva, i to potpuno besplatno".

Ova hrabra žena je pacijentkinja kliničkog embriologa dr Ane Jeremić, šefa kabineta za embriologiju na Odeljenju za artificijelne tehnologije u GAK "Narodni front".

- Prve donirane ćelije stigle su u Srbiju 24. januara, i to dva paketa jajnih ćelija za dva para koji će postupak VTO raditi na našoj klinici, i četiri za GAK "Višegradska". Ove nedelje je naručeno još 10 kompleta jajnih ćelija i spermatozoida, a isporuku očekujemo za dve nedelje. Od ovih prvih 12 kompleta sedam je za parove i pet za žene bez partnera. Iako to nismo očekivali, blago je povećana potreba za donacijom spermatozoida - kaže za Kurir dr Jeremić i dodaje da je "Narodni front" od početka prijavljivanja za VTO doniranim materijalom do danas uradio više od 100 komisija, a ima ih zakazanih još 69.

Ukupno se prijavilo više od 500 parova i žena bez partnera, a sve je učinjeno da se što pre i lakše uđe u proces VTO.

PONOSNI NA REZULTATE - "NARODNI FRONT" U 2022. OBORIO SOPSTVENI REKORD - ukupno više od 860 postupaka VTO - 770 stimulisanih postupaka VTO - 90 krioembriotransfera sa uspehom od oko 50% - zamrzavanje blastocista (embriona starih 5-6 dana) kod 200 parova

- Pacijenti se prijavljuju preko portala eUprave i u roku od pet dana dodeljuje im se termin za komisiju, na koju dolaze sa svim spremljenim rezultatima, a komisija se sastoji iz stručne i fondovske. U "Narodnom frontu" procedura je maksimalno efikasna i obe komisije se završe u istom danu. Na prvu konsultaciju, koja podrazumeva i podnošenje zahteva za donirani materijal, na našoj klinici se čeka najviše dve nedelje od prolaska komisije - objašnjava dr Jeremić i dodaje:

- Nakon stizanja doniranog materijala pacijentkinje odmah ulaze u proces VTO. Imaju pravo na tri pokušaja VTO sa doniranim jajnim ćelijama ili spermatozoidima, i još tri krioembriotransfera ukoliko dođe do zamrzavanja embriona.

Bitan momenat u celoj priči je i psihološki, a dr Jeremić ističe da se na komisiju prijavljuju pacijenti koji su se već odlučili na taj korak i svesni su da im je to jedina šansa da se ostvare kao roditelji.

- Ovo sadašnje iskustvo nam pokazuje da odluka jeste teška, ali kad su je doneli, idu u borbu svim srcem i veoma su zahvalni što proceduru mogu obaviti u svojoj zemlji besplatno. Upravo zbog svega toga u čitav proces je uključen i psiholog, koji je obavezan član stručne komisije - navodi dr Jeremić.

ŽIVITE SVOJ ŽIVOT SA SVOJIM DETETOM! Naša pacijentkinja navodi i da zna dosta devojaka koje ne mogu sebi da nađu partnera: - Želim svima da im kažem da ne gube vreme ako ne mogu da imaju muškarca, neka svaka ima svoje dete, što je sada moguće i u našoj zemlji. Ne moraju nigde da idu, a što je najbitnije, to ko je otac niko ne mora da zna. Neka žive svoj život sa svojim detetom!

MI SMO JEDINA DRŽAVA U EVROPI KOJA SVE OVO PLAĆA Dr Jeremić ističe da naša država mnogo pomaže parovima koji se bore za potomstvo: - Republika Srbija plaća parovima neograničeni broj VTO s neograničenim brojem zamrzavanja i krioembriotransfera. Takođe, plaća postupke VTO za dobijanje drugog deteta, kao i kompletan program donacije koji uključuje kupovinu jajnih ćelija i spermatozoida, transport u Srbiju i proces VTO sa zamrzavanjem i krioembriotransferom. Pravo na VTO o trošku države danas imaju i parovi s muškarcem koji ima dijagnozu azoospermija (sperma bez spermatozoida), a ubrzo će početi i program VTO za onkološke pacijente, takođe o trošku države. Mi smo jedina država u Evropi koja sve ovo plaća svojim građanima!

