"TEŠKO JE NAĆI DECU KOJA IMAJU TAKO ZDRAVE IDEALE" Jelena S. Spasić otkrila kako je napravljena nagrađena reportaža iz kasarne

Novinarka Kurira Jelena S. Spasić osvojila je prestižnu novinarsku nagradu "Ivan Marković" ministarstva odbrane. Ona je nagrađena za reportažu "Otadžbina pre svega".

- Zaista mi je čast što sam ponela nagradu koja nosi ime kolege koji je časno i profesionalno obavljao svoj posao. Reportaža je narpavljena u kasarni u Somboru, gde su na obuci bili pitomci Vojne akademije - kaže Jelena S. Spasić.

S gledaocima jutarnjeg programa Kurir TV podelila je kako je nastala nagrađena reportaža.

- Kad sam s kolegom fotografom Damirom Dervišagićem, bez čijih sjajnih fotografija ova reportaža ne bi bila nagrađena, krenula u Sombor naša ideja je bila da napravimo ideju o deci, rođenoj posle 2000. koji se prvi put sreću s vojničkom obukom, kako će po blatu i prašini izdržati u vojničkim uslovima. Došla sam do spoznaje da su ta deca divni mladi ljudi koji imaju prave ideale i istinske vrednosti, što je danas jako teško naći - rekla je novinarka Kurira.

Jelena je tokom epidemije korona virusa veliki brpoj radnih dana provela s lekarima na svojim radnim zadacima.

- S njima sam provela nekoliko sati, bila sam prijatno iznenađena, a što se tiče korone, gotovo nema nijedne kovid bolnice u kojoj nisam bila. Moj motiv je da pokažem ono što jeste i da pokažem istinu. Da ljudi vide šta se dešava u tim bolnicama, a nažalost, mnogi u to ne veruju i do danas nisu vakcinisani. Moja ideja je bila da uđem u sve te bolnice i da ljudima prikažem, zaista kako jeste. kad vidite ljude koji se bore za dah, za život, koji se kaju što nisu vakcinsani, to je druga priča. To su oni obični ljudi, ljudi među nama - zaključila je Jelena S. Spasić.

