DOBROČINSTVA KOJA PRAVE RAZLIKU: Još dve nedelje za prijavu za VIRTUS nagradu za filantropiju

Svake godine povećava se broj građana, kao i predstavnika poslovnog sektora, koji pokreću filantropske inicijative ili se priključuju dobrotvornim akcijama. Istovremeno se beleži i rast davanja za opšte dobro, o čemu svedoči i činjenica da je ukupna donirana suma od 2015. godine povećana više od četiri puta. Trag fondacija već šesnaest godina, kroz VIRTUS nagradu, predstavlja javnosti sve one koji su činili dobra dela i na taj način promoviše i podržava širenje ideje dobročinstva.

Dve nedelje uoči zatvaranja konkursa za VIRTUS nagradu za filantropiju, Trag fondacija je organizovala razgovor sa medijima, tokom kojeg je još jednom istaknuto koliko je važno istaći humane ljude velikog srca, kao i kompanije i preduzeća, koja su na odgovoran način doprinela razvoju zajednica u kojima posluju tokom 2022. godine. Na događaju je bilo reči i o stanju dobročinstva u Srbiji, kao i o motivima za filantropsko delovanje.

„Iako je u prvim godinama dodeljivanja, VIRTUS nagrada, pre svega, bila namenjena predstavnicima poslovnog sektora, primeri plemenitih ljudi koji su želeli da pomognu drugima, učine nekog srećnim i nešto promene nabolje, inspirisali su nas da uvedemo posebnu kategoriju nagrade za individualni doprinos filantropiji. Ništa manje važan, jedan od ciljeva nagrade bio je, i još uvek jeste, promocija i podsticaj filantropije u našoj zemlji, kako bi se što veći broj kompanija i pojedinaca u budućnosti uključio u slične, višestruko korisne programe ili akcije. Da je došlo do pomaka u samom razumevaju filantropije, ukazuje činjenica da su davanja za opšte dobro u stalnom porastu, da smo u prethodne dve godine skočili sa dna Svetskog indeksa davanja na 27. mesto od preko stotinu, kao i da je sve veći broj ljudi mlađih od 30 godina koji iskazuju izraženu potrebu za solidarnošću sa pojedincima i ranjivim grupama u našem društvu”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije.

Mirjana Mutuc, knjigovođa iz Novog Sada, govoreći o akciji pripremanja obroka za socijalno ugrožene porodice, koju je pokrenula sa svojim kćerkama, istakla je da se još jednom uverila u to koliko je humanih ljudi oko nas. „Moja ideja je bila da povežem one koji imaju višak namirnica sa onima kojima je pomoć potrebna. Veoma me raduje podrška koju smo dobili od velikog broja ljudi dobre volje, kao i njihova spremnost da pomognu i na druge načine. VIRTUS nagrada je naš rad učinila vidljivijim, te smo osnovali Udruženje „Obrok za porodicu 3M” i imamo planove da u narednom periodu pokrenemo dodatne inicijative za opšte dobro”.

Marko Čikarić, učitelj iz Prokuplja, izjavio je da, i pored toga što radi u malom planinskom selu Tovrljane, želi da doprinese da se deca i ostali žitelji tog mesta osećaju bolje. „Trudim se da učenicima, pored znanja, pružim i toplu reč i podršku, kako bi imali lepše detinjstvo. Iako im je škola daleko, verujem da treba da steknu obrazovanje, jednako kao i njihovi vršnjaci koji žive u većim mestima i gradovima. VIRTUS nagrada mi je dala dodatnu snagu da nastavim sa radom, kako bih podstakao optimizam svojih sugrađana da je život moguć i u tim prelepim, ali gotovo napuštenim predelima”.

Poziv za prijave za šesnaestu VIRTUS nagradu za filantropiju je otvoren do 14. februara, a više informacija se može naći na linku

