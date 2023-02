ČEKAJU ZAVRŠETAK KLINIČKOG CENTRA: U dve klinike u Beogradu pacijenti u vlažnim hodnicima sa kojih pada malter

Poslednjih dana na društvenim mrežama kruže fotografije sa Klinike za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije, koje nisu nimalo prijatne. Hodnici u kojima pacijenti čekaju red za pregled deluju ruinirano, prenosi RTS.

Oguljeni zidovi, vlaga, stara vrata i hodnici, pola počica sa poda nedostaje... To se može videti na fotografijama koje kruže sa hodnika pomenute klinike.

Kako piše RTS, čekaonice i prijemni šalteri klinika za endokrinologiju i kardiologiju na jednom mestu, u delu, u koji od izgradnje zgrade 1929. godine nije ušao pacijent. Uprava je ovaj prostor, do pola ukopan u zemlju, za kratko vreme morala da pretvori u ambulante i čekaonice kada su obe klinike iz Poliklinike, zbog rekonstrukcije kula u Kliničkom centru Srbije, morale da se isele.

Da bi se smanjile ogromne gužve, osposobljeni su novi šalteri, dodate stolice, osposobljene još tri ambulante u delu hodnika gde zbog vlage otpada malter, sa cevi izolacija, a vrata izgledaju kao da su tu od pamtiveka. Nema ni grejanja.

- Pacijenti nisu prolazili tim delom, to je bio tehnički prolaz. Samo jedan početni deo toga, od ulaza u kliniku do lifta je korišćen za prevoz nepokrentih bolesnika. To je bio deo u kome pacijenti nisu čekali na pregled i nisu boravili - rekao je za RTS prof. dr Nebojša Lalić, direktor Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma i dodao:

- Treba da se nađe prostor za ambulante na drugom delu klinike i da se takođe proširi, da se u samom hodniku nađe još mesta za ambulante, kao i da se izgled samog hodnika privede nameni, s obzirom da su to skoro podrumske prostorije za koje nikada nije bilo dovoljno sredstava da se nešto posebno renoviraju.

U podrumu se nalazi još i kuhinja, ali i prostorije u kojima se presvlače lekari i sestre.

Kada se završi druga kula Kliničkog centra Srbije, ambulante obe klinike preseliće se u novi prostor Poliklinike i više neće biti potrebe da se pacijenti pregledaju u ovom prostoru.

Posle toga, nadaju se u upravi, doći će na red da se, prvi put od izgradnje, kompletno rekonstruiše i Klinika za endokrinologiju, koja se prostire na 9.000 kvadratnih metara.

U ambulantama Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma godišnje se leči skoro 50.000 pacijenata, a hospitalizuje njih oko 3.000.

