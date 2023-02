OVE STVARI ĆE VAS SPASTI AKO STE ZAVEJANI U KOLIMA! Stručnjak oktrio bez čega nikako ne bi trebalo ići na put TOKOM LEDENIH DANA

Nakon što su padavine prestale u jugozapadnom delu Srbije, ekipe ne prestaju da rade na ulicama koje vode ka Kopaoniku, Goliji, ali i Sjenici.

Za sada su svi glavni putevi prohodni, a nadležni apeluju na građane da ne kreću na put bez preke potrebe. Situaciju je na licu mesta isprati novinar Kurir TV Emir Ličina.

- Situacija je nešto stabilnija, na svu sreću nije bilo obilnijih padavina. I dalje se radi na nešto zabačenijim putevima ka selima do kojih je tepko doći. Nadležni apeluju na sve građane da ne krenu na put bez preke potrebe i da ako već moraju, provere opremu - izvestio je Ličina, koji je od sagovornika iz Gorske službe spasavanja dobio odgovor na pitanje koja je najnužnija oprema prilikom putovanja u zimskim vremenskim uslovima.

- Doba je godine kad se mnogi upućuju na zimske skijaške centre. Drugačiji su uslovi vožnje tokom zime, može se vrlo lako dogoditi da budete zavejani, pa morate biti koliko toliko spremni - Boško MIhailović.

Objasnio je šta jedno putničko vozilo treba da ima za ovakve uslove.

- Kad idete s porodicom važno je da imate više goriva jer ne znate koliko će vozilo morati da stoji u mestu i da u njemu bude toplo. Potrebno je imati jedno ćebe, prsluk, trougao za signalizavciju, kablovi za paljenje automobila, metlica za čišćenje leda sa stakla. Obavezno jedna lopata ako budete zavejani. Preporučuje se da imate jedan lični ranac sa dodatnom garderobom, rukavicama i čarapama. Takođe, nešto dodatne vode i hrane, termos s toplim napitkom, sendvi i grickalice - naveo je Mihailović.

Od dodatne opreme, pripadnik Gorske službe spasavanja, Mihailović ističe:

- To je baterijska lampa, ali i eksterna baterija za dopunu telefona koji se brže prazni na hladnoći. To je to u kratkim crtama - zaključio je Mihailović.

