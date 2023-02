KAKVA JE SUDBINA VASPITAČICA POSLE NAVODNOG SILOVANJA U ZEMUNSKOM VRTIĆU? Psiholozi saglasni: Ispitati kako je načinjena selekcija

Policijska stanica Zemun obavestila je dežurnog zamenika Odeljenja za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da je roditelj prijavio da je njegovo dete od pet godina ima povrede po telu te da mu je povrede nanelo drugo dete istog izrasta u vrtiću.

O sumnjama za navodno silovanje deteta razgovarali su u jutarnjem programu Redakcija, psiholozi Bojana Šlajmer i Leo Ivanišević.

Pitanje koje je pokrenulo razgovor je da li vaspitačicama preti zatvor.

- Za naše svakodnevno funkcionisanje je ovo krucijalno pitanje. Mi pre svega moramo da kažemo da li je bila bazirana ozbiljna selekcija tih vaspitačica i da se zapitamo o njihovoj stručnosti i ozbiljnosti - rekla je Šlajmer.

01:14 Gde su bile vaspitačice koje su odgovorne za decu u vrtiću u Zemunu?

Ako je dete doživelo to što je predočeno, traume su neizbežne, mišljenja je Ivanišević.

- Sve zavisi od mnogo faktora. Bitno je kako će odrasli reagovati. Ako se digne prevelika frka, ako dete vidi da je roditelj previše uznemiren zbog toga što se desilo i ako roditelj ne ume da objasni detetu da nije ono krivo, dete će u budućnnosti imati problema i kriviti sebe. Nije traumatičan taj jedan događaj nego sve ono kako je okolina reagovala na taj događaj. Zbog toga nije zahvalno komentarisati to, jer zavisi od niza faktora - rekao je on.

Gde su ta deca videla tako nešto, pitanje je koje je konstantno prisutno u poslednjih nekoliko dana. Šlajmer podvlači učenje po modelu.

- Deca uče po modelu. Da li je dete to videlo putem medijskih sadržaja, ili gde teško je reći: Ovde je reč o šestogodišnjacima. Gde su vaspitači u tom trenutku, gde je njihova odgovornost tu? Vaspitač mora da ima visoko razvijena čula i da sofisticirano prati dešavanja u grupi, a sve što odstupa od normalnog vaspitačica mora da zabeleži i da ima ozbiljnu saradnju sa roditeljima tako da im sve kaže - ukazala je Šlajmer.

foto: Kurir tv

Ivanišević je upozorio da se u ovoj situaciji deca bila uključena u neki neprikladan čin pre nego što su ga sami izazvali.

- Čim se u istraživanje dečje seksualnosti uključuju igre moći i bol to nije normalno. Treba ući u trag tome kako su oni došli do toga i da li su ta deca preživela nešto slično - predočio je on.

Pod prevencijom, Šlajmer podrazumeva da opet mora da se napravi ozbiljna selekcija vaspitača.

- Ovde je reč o dva dečaka, vršnjaka, a šta se zapravo desilo i gde su vaspitači tu to je najbitnije! Pored vaspitača moramo imati psihologa i pedagoga i pratiti sva dešavanja pomno - rekla je Šlajmer.

Kurir.rs

