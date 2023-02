"OD VENČANICE DO UMRLICE!" Psihološkinja otkrila razlog zbog kog žene negiraju nasilje dok ne bude prekasno: Zakon NE POKRIVA SVE

Talas porodičnog nasilja i ubistava se nastavlja. Poslednji slučaj dogodio se u Grockoj, a voditeljka Olja Lazarević je jutros ispitala ovu situaciju, pokušavši da sazna šta je dovelo do krvavog pira.

U proteklih nekoliko dana nastavio se talas porodičnog nasilja u Srbiji. Svedoci smo ubistava i strašnih zlostavljanja i zločina nad majkama, suprugama i ostalim članovima porodice. Mladi policajac iz Grocke koji je u petak po podne hicima iz pištolja ubio svoju suprugu , a zatim presudio sebi, nekoliko dana pre užasnog čina supruzi je pretio da će je ubiti ako ga ostavi!

Aleksandar Radivojević, advokat i Snežana Repac, psiholog dali su mišljenje, povodom ovih dešavanja, tokom gostovanja u jutarnjem programu Redakcija.

Repac je prokomentarisala dešavanja od prethodne nedelje.

- Dešava se da dovodimo sebe u situaciju da sve više čujemo o takvim situacijama. Mi nemamo neki zakon o formalnim odnosima koji bi mogli da definišu odnose i proceduralne odnose, kojih se čovek mora pridržavati. Ono što ljude povezuje to ih i razdvaja - rekla je, dodavši:

- Od venčanice do umrlice! Očigledno je da je ova žena mnogo trpela i da nije imala izbor - dodala je.

Prema voditeljkinom mišljenju - pojam koji nije prihvaćen još uvek je femicid, koji nije dovoljno zastupljen još uvek dovoljno kao pravni i društveni tretman.

Radivojević se nije složio, rekavši da zakon prepoznaje ženu kao slabiju u porodičnom odnosu i da nasilje prema ženi, zakonom, predviđa šta raditi u ovim situacijama.

- Ne bih se složio. Zakon pominje femicid kroz nasilje u porodici. Zakon prepoznaje nasilje u porodici, kao krivično delo i razlog za sprečavanje nasilja. To je sve, ne samo fizičko nasilje u kojoj je žena uvek slabija. Nasilje je i ekonomsko i psihičko nasilje, a fizičko je poslednje. Ono što ja mislim da je problem, a nisu zakonski tekstovi, nego je problem u zatvorenosti društva i porodice, nešto gde je to potpuna intima, ljudi to kriju - rekao je Radivojević.

U nastavku je naveo da zataškavanje nasilja dovodi do tragičnih situacija u kojima je već kasno da se kaže šta se dešava, ili još gore, pored fizičkih posledica, žena negira nasilje.

Zbog čega se ovo dešava Repac je dala svoju teoriju.

- Imamo slučajeve da kad žena i prijavi nasilje, i dalje nije bezbedna. Zakon ne može da pokrije međuljudske odnose. Može da osvesti čoveka da to što radi nije kako treba. Mnogi ne žele da idu na lečenje, i oni isključivo svojom voljom mogu ići na lečenje, e tu je problem i tu bi sve moglo da se stavi u neke striktnije - oficijalne okvire. Problem je što čovek neće da prizna da ima problem. Ljudi nemaju dovoljnu emocionalnu pismenost i sve se svodi na to ko je jači, prema patrijarhalnom obrazcu - navela je Repac.

Kazna dolazi kada se određeno delo već počini. Sankcija je uvek posledica nasilja, a ono što misli Radivojević, je da treba raditi sve da do posledica ne dođe.

- Sankcija je kazna za učinjeno delo. Tragično je kad se desi sve ovo i razlog zbog kojeg je do svega toga došlo. Psiholozi i psihijatri bi trebali da razmišljaju o svemu ovome i nekom lečenju porodičnih odnosa - rekao je Radivojević, koji je naglasio da postoje porodična veća koja se bave samo porodičnim problemima.

- Nema mešanja predmeta, često su u većima ljudi koji su kvalifikovani, tako da mislim da bi formirati poseban sud bilo potpuno nebezbedno. Nasilje je svuda prisutno. Kada dođe do suda onda je kasno - rekao je Radivojević.

