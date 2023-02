OVO JE NAJJAČI ZEMLJOTRES IKAD U SRBIJI, TAŠMAJDAN JE PUKAO NA POLA: Ali uskoro nam stiže period sa NAJOPASNIJIM POTRESIMA!

Građani Srbije uznemireni su posle serije zemljotresa u Turskoj, ali i u susednim zemljama. Danas je nekoliko potresa zabeleženo u Srbiji, ali srećom svi su bili niske amplitude.

Iako seizmolozi i meteorolozi uveravaju da nema mestra strahu i da Srbii ne prete ozbiljniji potresi, građani ipak strahuju od pomeranja tla.

Do 6 Rihtera

Meteorolog Ivan Ristić je detaljno objasnio da zemljotresi poput onih koji su se dogodili u Turskoj i Siriji teško mogu da zadese Srbiju, pre svega zbog mnogo jačeg trusnog područja. Te je dodao da se u našoj zemlji dešavaju zemljotresi jačine do 6 stepeni po Rihteru.

- Mi nismo toliko trusno područje. Za zadnjih 100 godina smo imali deset zemljotresa preko 5 po Rihteru, a to nije strašno - istakao je Ristić u emisiji "Global fokus", dodavši da se u Srbiji zemljotresi najčešće dešavaju u proleće ili jesen.

Meteorolog je naveo i da zemljotresi koji su se skoro desili kod Bora, a bili su jačine preko 2 po Rihteru, mogu da budu posledica miniranja tla, koja se tamo vrše, te da ljudska aktivnost može prouzrokovati takve zemljotrese.

"Zemljotres od 7,8 po Rihteru je baš jak zemljotres. Svi zemljotresi koji su preko 7,5 po Rihteru su katastrofalni. Simptomatično je to da se javljaju dva zaredom preko sedam i po, a to se retko dešava. A kada se desi tako nešto, imamo, 100, 200 naknadnih malih potresa. Sve građevine koje su uzdrmane, imaju veliku šansu da padnu same od sebe", kaže Ristić.

Dodaje da je epicentar zemljotresa bio "plitko", oko 10 do 15 kilometara ispod zemlje, i da je to prouzrokovalo velika oštećenja. Da je kojim slučajem epicentar bio na većoj dubini, bila bi manja oštećenja na infrastrukturi.

"U celom svetu je došlo do porasta broja zemljotresa… Na svakih pet, šest dana pričamo o nekom zemljotresu. i to se dešavaju baš jaki zemljotresi. Baš nije šala", naveo je Ristić. Kaže da je teško očekivati da se zemljotresi ovakve jačine dogode kod nas.

"Kod nas idu do 6 po Rihteru, i ne očekuje se nešto preterano više od toga. To je isto jako, ali nije kao ovo što se desilo danas. Analizom podataka dobijate da se zemljotresi od 5 do 6 po Rihteru dešavaju uvek na proleće ili jesen. A manji zemljotresi se dešavaju svakodnevno", kazao je Ristić.

Uskoro mart, mesec sa jakim zemljotresima

Kaže da ulazimo u period kada je veća mogućnost za zemljotres, to je mart, i da po njegovim proračunima, tada se dešavaju najjači zemljotresi u Srbiji.

"Najači zemljotres koji je bio blizu Beograda se desio u Lazarevcu, 1922. godine, pre 101 godine, i bio je 24. marta. Baš tačno kada je počelo proleće. Taj zemljotres je bio toliko jak da je Tašmajdan pukao na pola. Dakle, iako je bio u Lazarevcu, jako se osetio i u Beogradu", otkrio je Ristić.

