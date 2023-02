UŽAS! FIKSALI SE USRED BELA DANA NA DEČJEM IGRALIŠTU! Inspektor otkrio zbog čega narkomani koriste parkove: DECI PRETI HEPATITIS

Jedna veoma uzrujana sugrađanka poslala je našoj redakciji fotografije iz jednog beogradskog naselja koje je snimila sa svoje terase, okrenute prema dečijem igralištu.

Na fotografijama se vide trojica muškaraca koji, kako tvrdi naša sugrađanka, u 11 sati prepodne izgledaju kao da se upravo drogiraju. U ruci jednog od njih jasno se vidi špric, dok pokušava da nešto ubrizga drugom muškarcu.

foto: Kurir televizija

Sve vreme pored njih stoji ceo set opreme koju koriste zavisnici. Ovakvih slučajeva bilo je i do sada, ali iako u šoku, ova žena koja je želela da ostane anonimna, sada je uspela i da fotografiše ljude za koje se sumnja da su narkomani.

O tome otkud ovolika sloboda da se u sred dana neko drogira na dečijem igralištu i kako tome stati govorio je u emisiji Puls Srbije Lambe Đorelijeski, bivši inspektor u odeljenju za borbu protiv droga.

- Žao mi je što se to dešava i jako je loše da se droga konzumira na javnim površinama. Ovde je verovatno u pitanju heroin i to na način intravenskog korišćenja. Njihova garderoba i način oblačenja ukazuju na to. Zaista je strašno da se to dešava u parku i po danu. Nadam se da je to izuzetak - rekao je Đorelijeski, izrazivši zabrinutost zbog stanja u društvu:

- Ja se plašim da smo postali društvo koje se ne obazire na tuđu nesreću. Građani moraju da prihvate neku dozu odgovornosti I da prijave ovakve situacije kao što je to uradila ova gospođa. Tome se može stati na put tako što se ugledamo na svetska iskustva. U svetu postoje kuće droge gde se okupljaju ovakve osobe. Svuda ima zavisnika, ali stvar je u tome da se to adekvatno reguliše.

foto: Kurir televizija

Objasnio je zašto narkomani često koriste parkove i zelene površine.

- Oni često koriste ovakve parkove. Vidite da okolo ima zelenila i policiji treba da prepešači ili pretrči jedan deo prostora da bi došla do njih. Uvek su oni na takvim mestma. I kad se priča o prodaji droge u školskim dvorištima, to se događa na tom mestu zato što se tu osećaju najbezbednije jer smatraju da je najmanje očekivano da budu na takvom mestu.

Đorelijeski ističe da posledice konzumiranja heroina u parkovima mogu ugroziti i decu:

- Bačeni, iskorišćeni špricevi su opasni. Neko dete koje ne vlada tom situacijom će pipnuti tu iglu i tu preti opasnost da se povredi i da dođe do zaraze. Do zaraze HIV virusom ne, ali moguća je zaraza hepatitisom ukoliko dođe do uboda i kontakta sa krvlju.

05:01 UŽAS! DROGIRALI SE U SRED BELA DANA NA DEČJEM IGRALIŠTU! Inspektor otkrio zbog čega narkomani koriste parkove DECA U OPASNOSTI!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud