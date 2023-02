ZIGI, PROTEO, TIMBA, EKO... HEROJI KOJE SLUŠAJU I SPASIOCI! Spasavanje ljudi iz ruševina njihova je misija, po cenu svojih života

Potresni snimci i slike nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju obišli su planetu, a pored brojnih ekipa spasilaca, koji su stigli iz celog sveta, gotovo da se nije mogao videti tim koji sa sobom nije doveo pse tragače. Neki od njih stekli su slavu zahvaljujući lociranju preživelih u brojnim spasilačkim misijama, a neki su, nažalost, otišli u istoriju.

Zigi, Proteo, Timba Eko, Tili... Samo su neki od pasa koji su u ruševinama tragali za preživelima. Među spasilačkim timovima ima labradora, nemačkih i belgijskih ovčara, zlatnih retrivera...

Sa meksičkom spasilačkom ekipom u Kahramanmarašu bio je i nemački ovčar Proteo, koji je nastradao kada su na njega pali ostaci zgrade.

Meksičko Ministarstvo odbrane proglasilo ga je herojem.

Evropska unija poslala je oko 1.200 spasilaca i 79 pasa tragača. Šest dresiranih pasa iz Švajcarske pronašlo je 39-oro ljudi ispod ruševina.

"Strašne su ruševine. Ima puno betona, armatura, gvožđa. Velike otvore psi moraju da preskoče, oni su obučeni za to, ali mora da se pazi da se ne povrede. Na ruševinama su i kranovi, bageri, velike mašine, ponekad zaglušujuća buka. Ovi psi su na sve to naučeni", navode iz spasilačkog tima Švedske.

Psi mogu da nanjuše znoj, hormone, krv, izmet ili čak ljudski dah. Kad nanjuše nekoga ko leži ispod ruševina, laju i kopaju šapama na tom mestu kako bi upozorili svoje vodiče gde su pronašli čoveka. Drugi pas se zatim pušta da se vidi da li može da potvrdi nalaze prvog. Ako oba psa potvrde, spasioci počinju da kopaju na tom mestu dok ne pronađu osobu.

"Videli ste i sami kakve su slike u Turskoj i Siriji to zna da bude dosta problem kod pasa koji nisu iskusni. U početku pravimo da te lokacije, skrivališta budu što bliže mladom psu, a kasnije pravimo veću razdaljinu gde su ta skrivališta. Na terenu je stanje mnogo teško i za pse koji imaju mnogo kilomteraže i iskustva, to je sve. Glavna stvar je kod vodiča da li će vodič prepoznati kod svog psa da je on osetio i neki slabiji misris i na koju stranu da nastave pretraživanje ili gde da kopaju", napominje Dejan Ševković, instruktor za obuku pasa Gorske službe spasavanja za RTS.

Spasilački ili „službeni pas“ Zigi smatra se ravnopravnim članom Specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina Sektora za vanredne situacije MUP, koji su prošle sedmice upućeni u misiju pomoći ugroženima u Turskoj.

Zigi je za nekoliko dana pronašao dve žive osobe u ruševinama u Turskoj i tako im spasao živote. Samim tim, postao je heroj u medijima u Srbiji.

Brigu o Zigiju vodi vodič ovog sužbenog psa Mili Radojević, vatrogasac-spasilac i pripadnik Specijalističkog tima za spasavanje iz ruševina, koji je za svoje podvige dobio i odlikovanje, plaketu za izuzetnu hrabrost 2018. godine.

Zigi je belgijski ovčar malinoa, star devet godina, obučen i osposobljen za pretragu i spasavanje živih ljudi iz ruševina i na otvorenom prostoru.

U MUP-u navode da je prošao osnovnu obuku iz poslušnosti, kao i osnovnu obuku za spasavanje i pretragu lica.

Učestvovao je na međunarodnim vežbama u Ljubljani 2017. godine i 2019. godine, kao i u potragama za nastradalim licima u „Tehničko-remontnom zavodu“ – Kragujevac. Aktivno je učestvovao u mnogim pretragama otvorenog prostora za nestalim licima (Zaječaru, Nišu, Valjevu itd.).

Jedna od zemalja koja je u protragu za ljudima zarobljenim u ruševinama poslala pse je i Švajcarska. Linda Hornisberger iz organizacije REDOG koja obezbeđuje obučene volonterske timove sa psima, kaže da psi nekim ljudima mogu biti poslednja šansa da budu pronađeni.

U kineskom spasilačkom timu sa 82 člana u operacijama potrage i spasavanja u zemljotresom razerenom području učestvuju i četiri psa spasioca.

Pas tragač iz spasilačkog tima iz Azerbejdžana uspeo je da spase devojčicu po imenu Zejnep iz ruševina pod kojima je bila zarobljena.

Svojim istančanijim čulima, koji su gotovo 40 puta izraženiji u odnosu na čovekove, pas na zahtevnijem terenu zamenjuje do tridesetak ljudi u akciji spasavanja.

