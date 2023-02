NA LISTI ČEKANJA ZA OPERACIJE SRCA LJUDI MASOVNO UMIRU Ristić: Ne postoji ni jedan lek koji bi pomogao ženi sa aneurizmom u avionu

Katarina Stamenković umrla je u avionu na letu za Dizeldorf u potrazi za boljim životom za sebe i svoje maloletne sinove.

Sređena i našminkana sela je prvi put u životu u avion s nadom da ih čeka bolje sutra i da više neće ribati tuđe stanove.

A pred garažom koja se zove stan, na Ceraku, mlađi sin je gledao u nebo kako bi video avion kad poleti i mahao majci.

Stevan Ignjatović, pilot u penziji i dr. Miljko Ristić dali su mišljenje povodom ovog tragičnog događaja koji je rasplakao Srbiju.

Dr. Ristiću, preminula Katarina je imala urođen srčani zalizak i aneurizmu koja je pukla pri uzletanju aviona. Da li se to dešava, ili oni koji imaju taj problem treba da znaju šta smeju, a šta ne? - upitala je voditeljka Olja Lazarević.

- Na žalost ima dosta pacijenta koji su završili na listi za kardiovaskularne operacije. Znate šta, mi imamo četiri zaliska u srcu i to su ventili. Nikad ti ventili ne popuštaju toliko. Aneurizam, kada pređe četiri i po centimetara, ti pacijenti su veoma hitni za intervenciju. To je veliki rizik. Ovde očito da je došlo do neke greške. Treba učiniti nešto u našem medicinskom sistemu - rekao je Ristić.

Avion je bio u poletanju, ali čim je pilotu signalizirano, on je spustio avion. Šta procedura nalaže u ovakvim slučajevima? - pitanje je postavljeno pilotu Ignjatoviću.

- Prioritet je sleteti na prvi aerodrom. Uz svu potrebnu asistenciju službi. Ako je avion bio na zemlji, kolega se vratio, stjuardese su pokušale da pruže pomoć, u ovom slučaju je bilo dva lekara, ali je sve bilo kasno. Ono što bih rekao, je da je uzrok nagli pritisak i strah. Leteo sam 40 godina. Ljudi doživljavaju stres zato što su u avionu. A najveći problem je da se mi stidimo da kažemo da smo bolesni! Vi morate da obavestite ljude pri kupovini karte, da imate problem, da priložite dokumentaciju, a onda kompanijski lekar određuje da li taj putnik može da leti, ili ne! - rekao je Ignjatović, koji smatra da nije potreban lekar u avionima.

- Kabinsko osoblje je obučeno da pruži najosnovniju pomoć. Oni završavaju kurs prve pomoći, polažu ispit, i imaju određenu medicinsku torbicu kao i lekove i opremu koja mora da bude unutra. Oni su edukovani da pruže tu prvu pomoć. Obaveštavaju lekara, identifikuju problem, pa kapetan donosi odluku šta dalje da se radi - kazao je Ignjatović.

Dr Ristić je rekao da, u ovom slučaju, ništa ne bi pomoglo, jer je aorta pukla.

- Ne postoji ni jedan lek koji bi pomogao u ovom slučaju. Pacijetni i kad stignu u ovom akutnom i urgentnom stanju, cilj je da mi što pre otvorimo pacijenta i da završimo sve, jer je ovo pitanje minuta i sekundi za preživljavanje. Ustanove moraju biti visoko specijalizovane za ovo, a takvih je u Srbiji svega nekoliko. Pacijent i kad dođe u kompetentnu ustanovu, preživljavanje ovakvog zahvata je upitan! - otkrio je Ristić, upozorivši da ovaj problem mora da se reši na nivou države, jer na listi čekanja za ove operacije, umire masovan broj ljudi.

Ignjatović je apelovao na sve ljude da se ne stide da kažu da imaju zdravstveni problem pre kupovine avionske karte.

- Greota je da ovako mlada žena završi ovako. Nemojte se stiditi. Recite da imate neki problem - rekao je Ignjatović.

