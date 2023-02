OVO JE KATARINA KOJA JE PREMINULA PRI POLETANJU AVIONA U BEOGRADU Prijatelji u šoku: Srećna budućnost pretvorila se u najtužniju

Katarina Stamenković (41) iz Beograda preminula je 13. februara kada joj je prilikom poletanja aviona sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu pukla aneurizma.

Ona je iza sebe ostavila dva sina, od 12 i 15 godina.

Prema navodima njene majke, Katarina je krenula za Dizeldorf, gde je planirala na leto da se preseli sa decom.

"Samo Bog zna zašto... Tuga do neba. Preveliki šok. Srećna budućnost pretvorila se u najtužniju budućnost. Sudbina je imala drugi plan. Prerano si otišla... Počivaj u miru Kale naša", samo je jedna od oproštajnih poruka Katarininih prijatelja na društvenim mrežama.

Njena majka Ljiljana se za Telegraf prisetila jezivih momenata kada je saznala da je izgubila ćerku.

Kaća je imala let u 18.05, a u Diseldorf je trebala da sleti u 20.05 časova. Majci se javila sa aerodroma kad je prošla kontrolu.

"Slikala je avion gde će preminuti, i u 17.45 mi je poslala zadnju fotografiju iz aviona gde je kroz prozor slikala pistu", pričala je majka Ljiljana kroz suze.

Nakon toga, Ljiljana je sa Kaćinim sinovima, Savom (12) i Sašom (15), očekivala ćerkin poziv oko 20 i 30 časova, da bi čula kako je prošao let. Večerali su, deca su otišla u sobu, a Ljiljana je nestrpljivo gledala u sat, čekajući da telefon zazvoni.

"U 19.45 mene zove nepoznat broj i pita me "Da li ste Vi Ljiljana? Ko je Vama Stamenković Katarina?" i nastavlja da me ispituje dalje. Pitao me kolika su deca i da li ima još neko stariji osim mene u kući. Tada su mi rekli da sednem i da moraju nešto da mi saopšte. Inspektor iz Surčina rekao mi je "Nažalost, Katarina je preminula u avionu". Nisam mogla da verujem, ne znam ni šta sam im rekla na telefon samo sam ga bacila. Tada je nastala opšta panika. Mlađi unuk je otrčao po komšinicu, stigla je i Hitna pomoć. Niko nije mogao da veruje šta se dogodilo, svi su bili u šoku", pričala je Ljiljana kroz suze.

