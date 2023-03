IZNAJME POVOLJNO STAN, PA IH DOČEKA HOROR! Evo na šta sve podstanari nailaze u potrazi za nižom kirijom!

Za suteren od 20 kvadrata na Vračaru spremite 400 evra, za 35 kvadrata u prizemlju u Zemunu i do 750, ima i jeftinijih varijanti, ali uglavnom se radi o periferijama i niskim spratnostima. Da li cene nekretnine padaju kako najavljuju pojedini stručnjaci? Moglo bi se reći "za nijansu", ali opšti zaključak je prema rečima zakupaca "još uvek je papreno".

Rusi ne mogu nikud odavde, a i ne nameravaju do okončanja rata. A kako kaže jedan mladi bračni par iz Rusije koji se umesto skupog života u centru odlučio za Rakovicu, još je neizvesno kada će moći da odu iz Srbije.

- Radimo internet posao i dobro nam je. Lično, voleli bismo da se vratimo u Rusiju, ali to je nemoguće do okončanja rata. Kada budemo mogli da putujemo dalje, planiramo da odemo u Sloveniju. Iako naši sunarodnici troše velike svote novca za stanove u Beogradu, mi smo se odlučili da biramo jeftiniju varijantu, jer nismo sigurni dokle ćemo ostati ovde i kako će se sve odvijati. Komšije su dobre, stanodavac je korektan, čekamo, nadamo se - kažu mladi Rusi.

Sele se po nekoliko puta

Kako prenose pojedini mediji, pojedini Rusi i Ukrajinci odlučili su se na raskid ugovora za skupe stanove, što je navodno uticalo na cenu zakupnina. Analizirajući ponudu, jeste taj podatak donekle tačan, ali još uvek su cene nerealne, barem iz ugla naših ljudi koji su u proteklim mesecima imali i po nekoliko selidbi.

foto: Profimedia

- Naši ljudi se često sele, jer kad iznajme nešto "povoljno" obično ispadne horor. Tako sam ja iznajmio jedno "visoko prizemlje" na Karaburmi i plivao u vodi koja curi odozgo, prozori ne dihtuju, komšije bučne, ali cena je 300 evra - priča Milan V. koji se za dva meseca selio tri puta. Nije mogao da izdržim duže od dve nedelje, pa je našao nešto u neposrednom komšiluku.

- Opet suteren, prozorčići mali sa rešetkama, kao podrum, ali rekoh nema veze, makar je suvo. Međutim, jeste suvo, ali je i mračno i instalacije su loše, ako hoćeš da uključiš šporet moraš isključiti bojler, ne može i jedno i drugo - priča Milan.

Kako dalje objašnjava, ni to nije bio problem, ali jeste problem da menja sijalice po stanu na pet dana - "jer pucaju".

- To je neverovatno, nisam mogao da verujem. Upalim svetlo, pukne sijalica. Zamenim je drugom, radi pet dana, pukne opet i izazove spoj. Pozovem vlasnika stana, on kaže zameni sa štedišom, ta je jača. Kupim štedišu, ni to ne radi. Onda sam se bacio na traženje trećeg rešenja, ali je vlasnik bio korektan, vratio mi je depozit, jer očigledno čovek zna sve mane stana. Sada sam u trećem stanu, 350 evra, naravno, opet prizemlje, deluje u redu. Svakako nameravam uskoro da putujem u inostranstvo pa se ovde neću zadržati, što je dobro - kaže nam Milan.

foto: Shutterstock

Blagi pad cena

Ukoliko želite stan u centru grada možete naći i za 500 evra, svakako se ne radi o luks nekretnini, već je to starogradnja sa starim nameštajem. Ima izuzetaka naravno, ali je retkost. Sa novijim nameštajem stanovi u centru do 30 kvadrata mogu se naći od 750, 800... Dalje od centra je oko 300 do 500 evra, ali i više, što zavisi od kvadrature.

Ekonomista Dragan Stojanović kaže da će sigurno ovakva klima ostati do okončanja rata, ali da je veliko pitanje šta će se dešavati dalje sa nekretninama.

- Cene su možda malo niže jer su i oni videli da nemaju kome da izdaju. Oni koji su došli već, to je to, nema novog priliva, pa se i cene koriguju. Ne verujem da će se nešto dramatično desiti kada je cena zakupa u pitanju, nego da će ići možda 100 do 150 evra više-manje. S druge strane, za kredite se teško odlučuju oni koji ne mogu da isprate otplatu, pa im je sve skupa otežavajuće - - objašnjava Stojanović.

Prema njegovim rečima najbolje je, možda, sačekati kraj proleća i početak leta.

- Tada ćemo verujem imati malo jasniju situaciju povodom svega - kaže nam.

Dakle, cene su možda za nijansu niže, a neko značajnije smanjnje ne treba očekivati do okončanja rata, pa možda ni tada, smatraju stručnjaci.

Kurir.rs/Blic