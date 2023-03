MISTERIOZNA SMRT MLADE DOKTORKE IZ LEBANA Porodica sumnja na grešku lekara: Od čega je preminula? Boleo je zub i imala alergiju

Porodica Aleksandre Jović, lekara hitne pomoći Doma zdravlja u Lebanima koja je iznenada preminula pre tri dana, sumnja da je do smrtnog ishoda došlo jer je "zakazao" neko od lekara u Leskovcu. Aleksandrina sestra Jovana kaže da je čitava porodica u šoku jer se radilo o zdravoj ženi kojoj je samo otekao zub pre nekoliko dana i koja je neko vreme povremeno imala alergiju.

Prema nerazjašnjenim okolnostima, lekari iz Leskovca su Aleksandru, koju su kod njih iz Lebana dovezli zbog komlikacije sa zubom, prebacili na Kliniku za anesteziju i reanimaciju u Nišu, gde je i preminula.

- Vozimo kući moju sestricu sa obdukcije koju su na naše insistiranje obavili. Jedva smo izvojevali da se uradi obdukcija jer nas zanima ko je kriv i ko nije uradio šta je trebalo. Propust je otprilike, kako sumnjamo, napravljen u Leskovcu - rekla je skrhana Jovana.

Za Jovanu i njene najmilije čudi i što su im rekli da će nalaze obdukcije dobiti tek za pet meseci.

- Pisani dokument o obavljenoj obdukciji dobijamo za pet meseci, a informacije usmene kažu za 15 dana. Mi ćemo je sahraniti sutra u 13 časova, a nećemo odustati od ispitivanja krivice lekara jer nam je nepojmljivo da je tako brzo izgubimo - jecajući kaže Jovana.

foto: Printscreen/Facebook

Inače, Jovana je prethodno rekla da je porodici nejasno i kako se Aleksandrino zdravstveno stanje rapidno pogoršalo, iako je bila u rukama lekara u Leskovcu.

- Mi do danas imamo samo nagađanja da li joj se javio otok od alergije koju je imala prethodno ili od zuba koji je je bio pod otokom tog jutra. Ne znamo zašto je iz Leskovca poslata za Niš i šta se desilo na putu od Leskovca do Niša da se njoj toliko stanje pogorša i da je bez znakova života prime u Urgentni centar. Nepojmljivo nam je sve to i muči nas šta se desilo u Leskovcu - rekla je neutešna sestra istakavši da je Aleksandra tražila pomoć zubara zbog otoka koji se spuštao ka vratu.

- Tog jutra je otišla kod zubara i on je uputio da snimi zub zbog otoka koji je počeo da se širi ka vratu. Mesecima unazad je imala alergiju koja se povremeno javljala kao koprivnjača po licu i rukama i ne znamo da li to dvoje ima veze. Javila nam je da je voze u Urgentni centar u Leskovac jer moraju da joj dreniraju zub. Tamo su je pregledali ORL hirurg, internista i maksilofacijalni hirurg i zašto nisu ništa uradili u Leskovcu nije nikome jasno - zaključila je Jovana.

Inače, iza doktorke Aleksandre je ostala maloletna ćerka.

(Kurir.rs/Republika)