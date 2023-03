BEBICA NAM JE DOŠLA KUĆI: Oglasio se otac preminule porodilje, sprema se protest u Aranđelovcu

"Bebica nam je došla kući i dobro je. Što se tiče kontrole i inspekcija koje se sprovode u bolnici posle smrti moje ćerke, nemamo nikakvih informacija", kaže za G.R., otac B.S. iz Aranđelovca, koja je preminula osam dana nakon što se porodila u Opštoj bolnici u tom gradu.

Povodom komplikacija nastalih prilikom porođaja B.S. iz Aranđelovca, a koje su dovele do smrti porodilje, obavljen je vanredni inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja u Opštoj bolnici u Aranđelovcu. Zdravstvenom centru Aranđelovac je nakon obavljenog inspekcijskog nadzora naloženo sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u vezi sa lečenjem pacijentkinje u ovoj zdravstvenoj ustanovi, dostavljanje izjava ordinirajućih lekara i kopija medicinske dokumentacije - kažu u Ministarstvu zdravlja.

Inspekcija Ministarstva zdravlja, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora i utvrđenih činjenica, naložiće i spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u zbrinjavanju i lečenju preminule B.S.

- Ministarstvo zdravlja obavestiće javnost o svim činjenicama koje budu utvrđene po okončanju postupka nadzora i spoljne provere - navodi se u Ministarstvu zdravlja.

Da je preminula jedna mlada žena, vest je koja je pogodila Aranđelovčane, te su za 12.mart u 14 časova zakazali skup ispred bolnice, tražeći odgovore.

- Ima vremena do nedelje, da vidimo ko će iz naše porodice otići na skup - dodaje za "Blic" neutešni otac koji je sada uz svoje dve unuke.

Podsetimo, sve je bilo dobro tokom cele trudnoće i ništa nije slutilo da će se desiti ovakva tragedija. Kako je već u svojoj ispovesti rekao njen otac, ona već ima ćerku od pet godina, te joj je bila druga trudnoća.

- Poslali smo ćerku u porodilište, a vratili su je u sanduku. Umesto da se radujemo rođenju unuke mi idemo na groblje. Od moje ćerke ostale su samo slike i grobno mesto puno cveća. Dve devojčice ostale su bez majke - ispričao je otac.

Protest ispred bolnice

Da je ova mlada žena izgubila život na dan koji je trebao da bude njen najradosniji, potresla je sugrađane koji su odmah putem društvenih mreža reagovali, i rešili da od nadležnih iz bolnice u Aranđelovcu dobiju "sve odgovore".

- Da se zna ko je kriv i odgovoran i da odgovara. Ugasio se jedan mladi život i jedna beba je izgubila nešto što je najpotrebnije, najvrednije, najvažije, a to je majka - napisala je njena sugrađanka.

Ivan Ivanović ispred Udruženja Aranđelovčanki i Aranđelovčana kaže da očekuje da bi bilo dobro da dođe veći broj ljudi kako bi se saznala istina što pre, jer to je najmanje što mogu da urade za svoju preminulu sugrađanku.

- Želeo bih da pozovem sve koji mogu da dođu, da nam se pridruže u nedelju. Rekli su da će odbukcija bija završena najdalje za godinu dana, a to je predugačak period. U toj bolnici su se i ranije dešavale neke stvari, prošle godine je i porodilište bilo zatvoreno zbog bakterije. Ne smeju se događati takve stvari i mi samo tražimo da sve bude javno i transparentno. Kada se desi neku problem da direktor bolnice izađe i kaže šta se desilo, a pre svega tražimo da se ne dešavaju takve stvari - kaže Ivanović.

Kako dodaje, bolnica u Aranđelovcu je renovirana, postoje uslovi za rad, i nejasno je zašto se dešavaju propusti.

- Kako se pojavila vest o njenoj srmti mnogo ljudi je pisalo i javilo se, verujem da će doći, jer mi želimo samo da skrenemo pažnju, da dobijemo informaciju šta se tačno desilo i da se ovakve stvari više ne dešavaju. Koliko žena se javla sa nekim svojim pričama - dodaje sagovornik.

Komentari o ovoj temi ne jenjavaju danima.

- Porodilja iz Aranđelovca umrla je u Beogradu, nakon zaboravljene posteljice i daljih komplikacija nakon carskog reza. Iako živimo u istom gradu nisam je poznavala, ali imale smo istu sudbinu samo je razlika što sam ja živa i osakaćena za ceo zivot - napisala je jedna korisnica Tvitera, nakon što je odjeknula vest da je njena sugrađanka usled komplikacija izgubila život.

"Tata ne znam gde sam"

Kako je nedavno ispričao i neutešni otac, Bojana je devojčici dala ime Sofija, te se prisetio kada ga je ćerka odmah zvala nakon porođaja.

- Zvao me je zet u nedelju i rekao da smo dobili četvrtu unuku. Pošto imam i sina, koji ima dve ćerke. U 19 časova zvoni mi telefon, moja ćerka zove. "Tata, jel si to ti? Dva puta sam opijana... Ne znam gde sam... Vrše mi reviziju materice već drugi put, nemam snage", rekla mi je tada moja ćerka.. Nisam znao šta da kažem, kako da je utešim.. Nekako sam izustio "Skupi snagu, tu su doktori, čekaju te ćerke kući". Zvao sam sat vremena kasnije, mislio sam da se oporavlja. Ali eto, više se nikada nismo čuli.. - kaže neutešni otac.

Dr Mitrović: Ne znamo šta se dešavalo

Prof. dr Ana Mitrović, ginekolog i načelnica dnevne bolnice u GAK „Narodni front“ kazala je u „Uranku“ na K1 televiziji da u slučaju porodilje iz Aranđelovca ne znamo šta se dešavalo.

- Opet, samo na osnovu podataka iz medija, rečeno je da je ta mlada majka dve devojčice preminula zbog zaboravljene posteljice. Ali, mediji isto tako navode i da je bila kiretirana posle porođaja što znači da lekari nisu zaboravili posteljicu, već su videli da je deo posteljice i dalje u materici i da su pokušavali da taj deo posteljice izvade. Urasle posteljice su jedan od uzroka krvarenja posle porođaja, jer materica ne može da se kontrahuje. Znali smo i četiri puta u prvih nekoliko dana posle porođaja da radimo instrumentalne intervencije u želji da izvadimo tu posteljicu ili njen deo. Kada to ne uspemo, nekada se odlučujemo da ne vadimo matericu ženi, nego deo posteljice ostavimo i to strogo pod kontrolom i pod antibiotskom terapijom (da nema infekcije), a nekada moramo da izvadimo matericu da bismo pacijentkinji spasli glavu. To ne može da se predvidi tokom trudnoće. Trudnoća i porođaj mogu da budu najidealniji i kada dođe treće porođajno doba, kada izlazi posteljica, ne možemo da je izvadimo na uobičajen način već moramo da radimo ručno, ako ne uspemo onda instrumentima, a nekada ni to ne uspemo i onda moramo da izvadimo i matericu - kazala je dr Mitrović.

Slučaj Isidore iz Užica

Povodom zdravstvenih komplikacija nastalih kod trudnice iz Užica koje su uzrokovale smrt trudnice i ploda, formirana je komisija za sproveđenje vanredne unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada u vezi sa lečenjem pacijentkinje, navode iz Ministarstva zdravlja.

-Inspekcija Ministarstva zdravlja, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora i utvrđenih činjenica, naložila je spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika koji su učestvovali u zbrinjavanju i lečenju preminule Isidore Mićić. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije obaveštavaće javnost o svim činjenicama koje budu utvrđene nakon okončanja postupka nadzora i spoljne provere - navode u Ministarstvu zdravlja.

(Kurir.rs/Blic)