DA LI JE MOGUĆE PROMENITI LIČNI OPIS DO NEPREPOZNATLJIVOSTI? Plastični hirurg otkriva: OVO su tretmani koje poznate ličnosti traže

Intrigantna serija "Prsten sudbine" počela je sa emitovanjem na Kurir televiziji. Gledaoci naše televizije i ljubitelji drame su u velikom broju pratili prvu epizodu hit serije, koja je već stekla ogromnu popularnost u više od 40 zemalja širom sveta.

Osim neverovatne priče koja je privukla gledaoce, ova serija nudi i potpuno novo iskustvo gledaocima Kurir televizije jer su glasove glavnim likovima dali naši glumci.

Nenad Stanković, doktor estetske medicine pojasnio je šta je potrebno da se potpuno promeni lični opis.

- To je definitvno moguće i to su poslovi u kojima se kreće od promene kostiju do promene mekih tkiva i hormona. Što se tiče onoga što ja mogu da uradim, to nisu toliko intenzivne promene, ali jesu promene. Uglavnom kod mene dolaze poznate ličnosti i manekenke. Možemo da se trudimo i da idemo ka tome i da se trudimo da izgledamo bolje. Vi ne možete da pobegnete od onoga što jeste - rekao je.

04:03 Menjanje ličnog opisa

On je naveo da mora postojati zaista dokazana potreba za potpunom estetskom promenom.

- Sve zavisi od cilja pacijenta. Ni jedan tretman koji mi pružamo nije trajan. Ukoliko su u pitanju hijaluronski tretmani, potrebno je da se, nakon određenog vremena, menjaju. Ukoliko je u pitanju "face lifting" to je drugo. Hemijski pilinzi su tu za bore. To je jednostavno. Imamo "bjutifikaciju" i tada pacijentkinje žele da izgledaju drugačije. Žene koje su poznate ličnosti često dolaze i traže da izgledaju kao neko drugi i to su već ozbiljne promene - rekao je Stanković i dodao:

- Da, to je moguće. Od juče je primer pacijentkinje koja je radila hemijski piling. Ona nije izmenjena, ali sija. Lepša je, homogenizovanije lice... Ukoliko ja nadoknadim ono što je izgubljeno godinama, onda to neće izgledati van neke norme. Ukoliko imamo osobe kojima su uzor osobe koje su već preterale, to je mač sa dve oštrice. Ukoliko doktor ima granicu on će reći, ne, meni etika nalaže da to uradim, ili ne uradim. Iz mog iskustva, pacijenti su uglavnom to tražili kod nekog drugog. Jednom kada se tako nešto uradi ne, retko se vraća na staro - kazao je Stanković.

Podvlači to da ništa nije trajno.

- Tretman zatezanja kože lica se retko radi pre 45. godine života. Ja se nadam da su žene zadoovljne onim što vide kada se pogledaju u ogledalo. Plastična hirurgija je u Srbiji vrhunska. Ovde postoji mnogo plastičnih hirurga koji su odlični i nema potreba da se ide u inostranstvo - rekao je Stanković.

