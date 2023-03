UZNEMIRUJUĆE OBJAVE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Tinejdžerke posle provoda mole boga da NISU TRUDNE! Stručnjaci zgroženi, evo šta kažu

Pojedine tinejdžerke u Srbiji objavljuju nakon noćnog provoda provokativne fotografije uz opis "Molimo boga da nismo ostale trudne u izlasku"!

Bilo da je ovde reč o šali ili pojedinačnim slučajevima, poražavajuće je to što te objave imaju više hiljada lajkova i komentara, čak i pozitivnih, ali i to što se devojke diče takvim stvarima i hvale, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni upozoravaju i da zbog takvog nemarnog stava među mladima imamo posledicu epidemije polnih bolesti!

Ozbiljnu reakciju stručnjaka, psihologa i ginekologa izazvala je objava na Tiktoku u kojoj se tri mlade devojke fotografišu uz opis: "Došle kući iz izlaska i molimo boga da nismo ostale trudne." Objava je imala više od 21.000 lajkova i više od 1.100 komentara. Pojedini su šokirani, dok je bilo i onih koji su im čestitali i pisali "Bravo". Neki momci su ostavljali u komentarima cene u evrima, odnosno koliko misle da vrede, dok su se neki čak nudili da ih zovu na "after".

Objava koja je izazvala osudu foto: tik-tok

Brojka 11 godina imaju devojčice koje prvi put stupaju u odnose

dr Vanja Milošević foto: Kurir Televizija

Ginekolog dr Vanja Milošević kaže za Kurir da mladi nisu svesni posledica svog neodgovornog ponašanja, te da u Srbiji imamo epidemiju polnih bolesti.

- Kada mladi ljudi imaju odnose, to je kao da igrate lutriju ili rulet, ili dobijete polnu bolest ili trudnoću. Mladi ljudi, posebno hormonski aktivni, često toga nisu svesni pa za posledicu imaju neželjene trudnoće koje rešavaju abortusima. Mora da se radi s njima, to je užitak za jednu noć. To je sve posledica društvenih mreža i nova realnost, koja propagira da je sasvim normalno imati nezaštićen odnos s nepoznatom osobom - ističe dr Milošević.

On smatra da je neophodno u škole uvesti predmet seksualnog obrazovanja.

- Imamo epidemiju polnih bolesti, javljaju se čak sifilis i triper. Ne koriste kontracepciju, ni prezervative, malo se radi na preventivi. Više se bavimo posledicama nego uzrocima. Možete da zamislite koliko je to strašno ako se osoba mlađa od 18 godina susretne s trudnoćom ili polnom bolešću, napuštena od partnera, leči se tako što pita drugaricu ili dr Gugl - kaže dr Milošević.

Dr Zoran Savić To što rade nije za pohvalu Ginekolog dr Zoran Savić smatra da takvo ponašanje mladih devojaka nije za pohvalu: - Preventiva je najvažnija, u smislu ne samo zaštite od neželjene trudnoće već i polno prenosivih bolesti. Morali bi i momci i devojke da vode više računa o tim stvarima. Potrebno je odgovornije ponašanje i zaštita i sopstvenog zdravlja i zdravlja partnera. Ja sam malo zastarelih shvatanja i mislim da to što čine nije za pohvalu.

Psiholog Radmila Vulić Bojović smatra da devojke koje to sve obelodanjuju na društvenim mrežama ostavljaju utisak i da su lakog morala.

Radmila Vulić Bojović foto: Printscreen/TV Prva

- Briše se granica između javnog i privatnog, to postaje način komunikacije. Devojke ne shvataju da sve što jednom stave na internet tamo ostaje zauvek. Nisu svesne da ostavljaju loš utisak, jednog dana će i one biti majke. Mislim da je sve to u potrazi za reakcijom i lajkovima, pa makar ostavile utisak okolini da su lake žene. To je delo jednog negativnog trenda koji, čini mi se, ne može ništa dobro da donese ni na ličnom ni na poslovnom planu.

Kurir.rs/ Mina Branković

