DEVOJKE ZBOG TRENDA ZAVRŠAVAJU SA PLIKOVIMA PO LICU! Pokušavajući da se ulepšaju, dobiju ožiljke POGLEDAJTE O ČEMU JE REČ

Novi trend se pojavio među tinejdžerkama - crtanje i prskanje pegica po licu ni manje ni više nego sredstvima za rast kose, popunjavanje zalizaka i prekrivanje sedih vlasi!

Na društvenim mrežama postoji gomila tutorijala kako napraviti pege na licu, dok dermatolozi upozoravaju da prskanje takvih sredstava može da izazove ozbiljne alergijske reakcije.

Da li je bilo potrebno da nam devojčice šetaju ulicom isflekane kože lica i sa plikovima po njemu, da bi smo shvatili da poreba za ulepšavanjem više nema ni meru ni smisao?

Upravo ovo je bila tema Jutarnjeg programa Kurir televizije o kojoj je voditeljka Olja Lazarević razgovarala sa dermatologom Lanom Ćirković i psihologom Bojanom Šlajmer.

- Postoje saveti koji su bezbedniji, bar što se pegica tiče. To su proizvodi koji inače koristimo, poput bronzera. Osobe koje su preosetljive na kanu kod njih takođe može doći do plikova. Kada dođe do toga, dermatolog prepisuje terapiju, to su svakako antihistaminici, kortikosteroidi i antibiotici u zavisnosti od same reakcije. Ukoliko dođe do ožiljaka, teško se to može otkloniti. Savet je adekvatna nega, svakodnevna rutina čišćenja lica, zaštitni faktor od sunca - rekla je Ćirković.

Psiholog Šlajmer ističe da pre svega moramo da radimo na unutrašnjim vrednostima, a ne samo na fizičkom izgledu.

- Različite su manifestacije, srž je idealizacija. Prirodna lepota je nešto što treba da bude ideal svake žene, ali više nije. Suštinski, taj fenomen treba multifaktorski posmatrati. Svako ko se odlučuje za ovaj korak treba da bude svestan i posledica. To nisu uopšte male posledice i mogu biti trajne, pre svakog tretmana dobro treba posavetovati osobu. Savet je ostati racionalan, da prihvatimo sebe. Treba raditi na unutrašnjim zadovoljstvima a ne samo na fizičkom izgledu - rekla je Šlajmer.

