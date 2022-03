DUGIN POLJUBAC DONOSI SASVIM NOVU DIMENZIJU VRHUNCA, ALI NIJE ZA SVAKOG: Mnogi kad saznaju o čemu je REČ, prevrne im se ŽELUDAC

Kada biste čuli izraz "dugin poljubac", verovatno ne biste odmah zaključili da se radi o seksualnom životu parova. Jedan od trendova koji uzima maha podrazumeva neobičan deo seksualnog čina za koji mnogi tvrde da ih, zapravo, približava partneru.

S druge strane, ima i onih koji samo vole da isprobavaju nove stvari i u tome nalaze zadovoljstvo i uzbuđenje. Ginekološkinja Stejsi Tanuje ističe da varijacije seksa postoje kako bi svako različito iskustvo bilo na svoj način zabavno i uzbudljivo.

Takođe naglašava da treba biti oprezan, jer svaki seksualni odnos koji ne podrazumeva zaštitu dovodi do određenih zdravstvenih rizika i da bi trebalo raditi neke stvari samo s pouzdanim partnerom.

Šta znači dugin poljubac?

Dugin poljubac je čin koji uključuje dvoji ljudi koji daju i primaju oralni seks, ali dok je ženi u toku menstrualni ciklus. Dugin poljubac predstavlja mešanje menstrualne krvi i sperme. Početak čina je, zapravo, položaj 69, ali vrhunac je kada se partneri na kraju čina poljube, a kombinacija menstrualne krvi i sperme daje dugin poljubac!

Ako se pitate zašto neko to radi, mnogi seksualno aktivni ljudi priznali su da ih to uzbuđuje, neki tvrde da im to ojačava vezu, kao i da je slično konceptu bratimljenja, koje podrazumeva razmenu krvi. Oba čina predstavljaju svojevrsni dokaz poverenja.

Ipak, većina ljudi nije oduševljena i priznaje da se nikada ne bi upustila u ovakav seksualni čin.

Naravno, ne sme se zaboraviti na to da "dugin poljubac" kao takav donosi razne zdravstvene rizike, od virusa HIV, do hepatitisa, herpesa, hlamidije, sifilisa i ostalih polnih bolesti.

Stručnjaci preporučuju i da se ne koristi konac za zube pre ovakvog odnosa, jer tada desni mogu krvariti. U svakom slučaju, mere opreza su nužne.

