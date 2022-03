NISU IMALI ODNOSE PREKO TRI GODINE, A RAZLOG JE UŽASAN: Očajna žena više ne zna šta da radi, ljudima je MUČNO posle njene priče!

Nisam imala seks sa svojim mužem tri godine jer on smrdi i ne mogu da podnesem pomisao da sam bliska s njim, otkrila je žena kojoj je dosta njegovog nedostatka lične higijene.

Navela je da je njegov nedostatak samosvesti o svojoj lošoj higijeni doveo do toga da nisu imali polne odnose tri godine. Anonimno je opisala sve načine na koje njen suprug zanemaruje brigu o sebi uprkos tome što ga godinama upozorava.

Trenutno se njen muž nije tuširao više od četiri dana, i uprkos tome što mu je rekla da smrdi, odbio je da uskoči na brzo tuširanje. Problem je, kaže, toliko postao velik, da odbija da deli krevet s njim i da se nisu seksali tri godine, zbog njegovog "mirisa".

- Ne mogu podneti pomisao da sam blizu njega ili da ga ljubim - rekla je žena koja s njim ima dvoje dece. Objasnila je da kada on odlazi na posao ona često mora obraćati pažnju na njega kako bi "pazila da će obući čistu odeću, da će se oprati, obrijati, oprati zube..."

Više puta ga je pokušala uputiti u pravom smeru kada je higijena u pitanju. Čak mu je kupila i piling za teme i šampon za čišćenje jer mu kosa posebno "miriše", ali on ih uporno ne koristi. Da sve to nije dovoljno loše, on retko pere zube kako treba i kaže da mu "dah miriše na plak". Povrh svega, retko reže nokte kao i što retko pere ruke.

- Prošao je kroz fazu u kojoj je bio prilično ljut na mene jer ga nisam htela zagrliti, približiti mu se ili poljubiti ga. Čini se da je odustao, da više nije tako ljut i ne pokušava mi se više ni približiti. Jasno sam mu mnogo puta tokom proteklih nekoliko godina rekla zašto ga ne želim blizu sebe - objasnila je supruga.

Dodaje i da je ljuta što je on stalno ignoriše kada ga nagovara da vodi brigu o sebi i da to smatra nepoštovanjem. Žena tvrdi da joj je muž nekada bio "vrlo fin čovek", no ona sada ozbiljno razmišlja o njihovom odnosu jer je problem postao jako velik.

Utvrdila je da on nije uvek bio ovakav i da je sve gore što su duže zajedno. Mnogi su joj poručili da je njihov brak gotov.

- Nisam nimalo gadljiv, ali čitajući ovo mi je postalo mučno. Zašto si još uvek u braku s njim? Ja jednostavno ne bih mogao - pisalo je u jednom komentaru.

- Apsolutno grozno. Neće se promeniti, zar ne? Mislim da vam je veza mrtva - rekla je jedna osoba.

- Ako je tako, zvuči kao da mu jednostavno nije stalo da se potrudi. Nije ga briga kako se osećate - napisao je jedan komentator, a prenosi 24sata.hr.

