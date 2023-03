DIREKTORU ŠKOLE IZBUŠILI GUME NA AUTU I PRETILI SMRĆU! Haos u Loznici zbog učenika koji mesecima maltretira decu

Zbog učenika četvrtog razreda lozničke OŠ "Vuk Karadžić" koji već skoro četiri meseca maltretira mlađe đake i sprovodi svojevrsnu strahovladu danas je u školi održan sastanak predstavnika policije, Centra za socijalni rad, prosvetnog inspektora i rukovodstva škole sa zabrinutim roditeljima. Kao što je Kurir već pisao, dečak u školu donosi bokser, podiže stolice da drugu decu udari po glavi, a po društvenim mrežama objavljuje preteće poruke i fotografije oružja.

Prvi incident je napravio u decembru prošle godine kad je u školi nasrnuo na dvojicu učenika i majku jednog od đaka, zbog čega je dolazila i policija i otada nema mira.

foto: Kurir/T.I.

- Posle sat i po razgovora nadležnih obratili su se nama. Kazali su da je upućen zahtev Centru za socijalni rad i tražen pratilac koji će biti uz ovog dečaka dok je u školi. Predat je u januru i objašnjeno da zakonski rok za donošenje odluke ističe ovih dana, do kraja meseca sigurno. Prosvetni inspektor je rekla da će nastojati da se procedura ubrza. U školi bezbednost naše dece niko ne može da garantuje, a pitao sam nadležne kako bi bilo da tog dečaka šaljemo kod njihove dece u odeljenje, nije važno u kojoj su školi, pa da oni razmišljaju o tome hoće li im i šta učiniti. U principu na potezu je Centar za socijalni rad – kazao je posle sastanka T.N, jedan od zabrinutih roditelja.

Da je u školi održan sastanak predstavnika nadležnih institucija i roditelja potvrdio je i Vladan Andrić, v. d. direktora OŠ "Vuk Karadžić".

- Bilo je petnaestak roditelja kojima su predstavnici policije i Centra za socijalni rad ponovili isto ono što su već čuli od mene. Roditelji su pitali predstavnike Centra šta dalje i rečeno je da se traži pratilac za tog dečaka i to je prioritet broj jedan. Čekamo reakciju Centra, a mi radimo što i do sada, učiteljica je uz njega, dežurni ga prate, ima razgovore sa pedagogom i psihologom kad je u školi, ili oni prisustvuju časovima. Bila je na sastanak pozvana i dečakova majka, ali nije došla, a ni on danas nije bio na časovima. Nadamo se da će to biti rešeno povoljno za sve – kaže direktor i dodaje da je najveći problem što majka tog deteta ne sarađuje iako su joj poslata tri pismena poziva da dođe na razgovor, a na telefonske pozive ne odgovara.

Neki roditelji kažu da su spremni i da, ukoliko se ništa ne reši i stanje ne popravi, premeste decu u drugu školu. Kažu da žele da im deca budu bezbedna, a ne da ih sa strepnjom i strahom šalju na časove. Inače, dečak se po društvenim mrežama oglasio novim pretećim porukama upućenim školi, a sve je začinio psovkama.

foto: Kurir/T.I.

foto: Kurir/T.I.

Iseče gume Direktora Andrića jutros je pre dolaska na posao sačekalo neprijatno iznenađenje. - Na automobilu koji se nalazio na parkingu ispred zgrade su mi isečene sve četiri gume, a na haubi je markerom napisao da ukoliko budem štitio dečaka "ode glava". Prijavio to sam policiji i urađen je uviđaj – kaže direktor.

Kurir.rs/T.I.