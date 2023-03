OSMACI DANAS PROBALI ZAVRŠNI TEST IZ MATEMATIKE! 3 zadatka su ih namučila, a POSEBNO OVAJ U KOM SE MERI ZLATO (FOTO)

Učenici osmog razreda danas su polagali probni završni ispit iz matematike, a iz srpskog, odnosno maternjeg jezika polagaće test sutra u 9.00 sati, dok se treći test iz izbornog predmeta polaže istog dana u 11.30 sati.

Đacima su muke zadala poslednja tri zadatka iz testa, koja su napredni nivo.

- Bilo je lakših zadataka. Najprostiji je bio zadatak u kom je dat primer Milice koja je u prodavnici, imali smo ponuđene novčanice, i sok joj je koštao 130 dinara, pa koliko novčanica mora da upotrebi. Zaokruživale su se slike. Bio je i zadatak da se prebace centimetri u milimetre kvadratne ako je objekat okrugao i napravljen od šipke. Na tome sam se dosta zadržala. Još jedan zadatak je bio tabela Olimpijade i medalja, da se izbroji koja bi se država od pet nabrojanih pomerila kad bi se računale sve medalje, a ne samo zlatne. Stepen ugla mi je bio jedan od težih zadataka - ispričala nam je jedna Učenica OŠ "Drinka Pavlović" sa kojom smo razgovarali.

Kaže, očekivala je teži test, ali se pribojava da pravi završni svakako neće biti lak kao današnji.

Zadatak sa zlatom namučio je veliku većinu osnovaca sa kojima smo razgovarali.

- Imali smo zadatak u kojem je trebalo da se izračuna koliko košta jedan gram zlata, ako 20 grama srebra sa pet grama zlata košta devet i nešto hiljada, a četiri grama zlata plus 20 grama srebra košta osam hiljada, koliko je jedan gram. Ja to ne znam, nije mi jasno i dalje - rekla nam je druga učenica.

Još jedan učenik saglasan je da je zadatak sa računanjem grama zlata bio najteži od svih.

- Pokušao sam to da uradim, ali mi sigurno nije tačno. A najlakši zadatak mi je bio prvi, da napišemo broj brojčano i slovima. To je bilo prelako. Pravi ispit mislim da će biti lakši. Videće nastavnici sad da ništa ne znamo pa će nam dati lakše zadatke samo da prođemo - uz osmeh kaže on.

Predviđeno je da probni završni ispit polaže 64.747 učenika.

Ovo je prva generacija učenika koja će umesto kombinovanog testa, kao treći test, polagati jedan od pet predmeta po izboru, rekao je ranije ministar prosvete Branko Ružić.

Što se izbornog predmeta tiče, najveći broj učenika, njih 38 odsto opredelio se da polaže test iz biologije, za geografiju 29 odsto, za istoriju oko 16 odsto, njih devet odsto se prijavilo da polaže hemiju kao izborni predmet, dok se osam procenata odlučilo za fiziku.

