ĐACI SE RADUJU PROSLAVI MATURE, A ONA ĆE BITI SKUPLJA I DO 20 ODSTO! Zna se razlog tome, RODITELJI SE HVATAJU ZA GLAVU! (FOTO)

Mere protiv korone su popustile, a to je osmeh na lice vratilo đacima koji sada maturanti, jer se proslave mature na kakve smo navikli poslednjih decenija nisu održavale za vreme pandemije.

Ipak, njihovo "veliko veče" neće oduševiti roditelje, jer će morati da plate više nego kada su slavile neke ranije generacije!

Naime, cene aranžmana skočiće ove godine i do 20 odsto u odnosu na 2019. godinu!

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, za Kurir kaže da su priče o provodu, šminki, haljinama, cipelama već uveliko počele po školama i da je đacima to sada glavna tema jer su željni zajedničkog provoda, a to veče je za njih svakako posebno.

Ipak, to za njih posebno veče neće preterano obradovati roditelje, jer osim što će morati dosta novca da izdvoje da plate haljine, odela, šminku i frizuru, moraće da plate i skuplje proslave!

Naime, proslava mature u hotelu ove godine u odnosu na 2019. godinu koštaće, prema nekim proračunima, za 10 do 20 odsto više!

- Činjenica je da ćemo ove godine imati razliku u odnosu na aranžmane od pre tri godine. Povećanja će definitivno biti. Ako je neki hotel koštao 70 evra, sada će biti 80 evra. Cene variraju, ali svakako će biti veće od 10 do 20 odsto, zavisno od lokala. Razlog tome je skok cena hrane, što su nam potvrdili i ugostitelji, koji razliku, na primer, primećuju i u samom formiranju cene za švedski sto - rekao je Antić.

Ovo je za Kurir potvrdio i Georgi Genov iz Udruženja hotelijera (HORES), koji kaže da je minimalno poskupljenje koje se očekuje 10 odsto, ali da će ipak skok verovatno biti 15 do 20 odsto u odnosu na cene u godini pre pandemije koronavirusa.

- Sve je relativna stvar, ali je činjenično da ugostitelji moraju podići cene. Skočile su cene struje i gasa za vlasnike hotela i restorana, a primetna je i razlika u cenama namirnica. Prema svemu tome se formiraju cene aranžmana. Ako je neki aranžman bio 7.000, sada će biti barem 8.000 dinara. Inače, Antić za Kurir kaže da su ponude školama počele da stižu i dok korona još nije "popustila". Ponude hotela i restorana su pristizale uveliko, a đaci jedva čekaju da čuju gde će proslaviti svoju najluđu noć.

Putovanje po Srbiji i Srpskoj Maturanti srećni i zbog ekskurzija

Ministarstvo prosvete nedavno je odobrilo održavanje školskih ekskurzija i putovanja u Srbiji i Republici Srpskoj. Svaki učenik pre puta moraće od lekara da dobije zdravstveni list, a preporuku o ekskurzijama ministarstvo je izdalo na osnovu preporuke Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut". Ipak, kako su pravila Ministarstva prosvete za organizovanje ekskurzija stigla tek nedavno, pitanje je kako će ih škole u kratkom roku organizovati. Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, za Kurir kaže da je teško izgurati ekskurzije do juna, jer su to samo tri rate, što je veliki trošak za roditelje. - Nije primetan grabež za ekskurzije inostranstvu, a najtraženije destinacije do sada bile su Italija, Budimpešta, Prag, Italija. Ipak, kako će moći da se plati samo u tri rate? Na Savetu roditelja je da se dogovore gde će deca ići. Opcija putovanja u Srbiji je ipak više izvesna za naše đake.