SNEG ĆE OKOVATI SRBIJU! ČUBRILO NAJAVIO REKORDNE PADAVINE: Spremite se na JAKO ZAHLAĐENJE i olujni vetar! Evo kada će otopliti

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je vremensku prognozu za naredne dane i najavio neobično hladno vreme uz snežne padavine.

"U utorak tokom dana padavinska zona bi trebala zahvatiti najveći deo Srbije (osim možda krajnjeg severozapada Vojvodine), delova istočne i središnje BiH i delova istočne Hrvtaske kao i celu Crnu Goru. U predelima Srbije južno do Save i Dunava treba očekivati vrlo obilne padavine, a kako će uslediti dalje zahlađenje to će uglavnom biti sneg. Na planinama Srbije i Crne Gore treba očekivati od 15 cm do 35 cm snega, lokalno i malo više od toga, dok bi u nizijskom delu Srbije, posebnio južno do Save i Dunava do srede uveče moglo da se akumulira i oko 10-15 cm snega što bi za veliki deo ovog prostora bile rekordne snežne padavine za april, napisao je Čubrilo i dodao:

"Nešto manje snega se očekuje nad južnim i jugoistočnim delovima Vojvodine, uglavnom od 2 cm do 6 cm, dok se najmanje snega ili bez njega očekuje nad severozapadom Vojvodine gde će padvine biti slebe kao i nad krajnjim istokom Srbije gde će povremeno biti i kiše. U planinskom delu istočne i središnje BiH od 5 cm do 15 cm snega, a na istoku Hrvatske od 0 do 2 cm."

Mogući olujni udari vetra

"U ponedeljak i utorak duvaće jak, na udare i olujni severni vetar i olujna bura duž Jadrana dok će u sredu vetar polako oslabiti. Maksimumi će se u ponedeljak kretati od +6 do +15, ali će uveče biti u osetnijem padu, dok bi se u naredna dva dana kretali do 0 do +4 stepena Celzijusa nad većim delom regiona.

U noći ka četvrtku će zbog delimičnog razvedravanja postoji velika opasnost od pojave kasnog mraza, koji bi u predelima gde bude snega na tlu mogao biti i vrlo jak za ovaj deo godine, oko -6 stepeni Celzijusa", napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

Jako zahlađenje

"U drugom delu nedelje malo toplije ali i dalje ralativno hladno za ovaj deo godine uz povremene padavine, posebno za dolazeći vikend. Preko 800 nadmorske visine će i dalje biti uslova za sneg. Dnevni maksimum od +6 do +12 stepeni Celzijusa.

Neko otopljenje je moguće tek posle 14. aprila, ali to je još jako dalek period.

Pred nama je naobično jako zahlađenje koje će nam doneti snežne padavine i u nizije regiona i u mnogi delovima Srbije ovo će biti rekordno visoke akumulacije za april. Smirivanje vremena u drugom delu nedelje, " zaključio je Čubrilo.

