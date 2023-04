PITAO SRBE ZAŠTO LETUJU U CRNOJ GORI, PA IZAZVAO HAOS: "Kanalizacija se SLIVA U MORE!" Ovo niko nije očekivao, evo šta mu pišu

Jedan mladić iz Srbije napravio je pravu buru na mrežama kada je na popularnoj društvenoj platformi Redit objavio podužu objavu u kojoj je u doslovnom značenju "ocrnio" letovanje u Crnoj Gori, a onda se nadovezao i pitao šta to Srbi toliko vole u tome.

On je naveo kako su plaže prljave, cene po restoranima i kafićima stronomske, a takođe su mu zasmetali i gužve od kojih je gotovo nemoguće funkcionisati normaklno.

- Evo stvarno me zanima šta je razlog da neko, dok razmišlja gde će na more, donese trezven zaključak da će to biti Crna Gora. Brate... Ako volite gužve i prljave plaže, onda je Crna Gora idealno mesto za vas. Na plažama se skupljaju gomile smeća, a more je više crno nego plavo. Ako se odlučite za Crnu Goru, moraćete da budete spremni da delite plažu sa hiljadama drugih ljudi i da se probijate kroz gužve kako biste stigli do obale. Da ne govorim o tome da ljudi misle da je Crna Gora jeftinija od Grčke. Ma dajte molim vas, pa ja mogu da potrošim isto toliko para u Crnoj Gori kao i u Grčkoj. Verujte mi, cena je ista, ako ne i veća, a kvalitet usluge je očajniji - naveo je on, a zatim nastavio:

- Ali znam šta će neki od vas reći: "Pa ja ne znam engleski pa ne mogu da idem u Grčku." Ma molim te, to su samo izgovori. Engleski nije tajna nauka koju moraš znati da bi putovao. Ako već moraš da se odlučiš između Crne Gore i Grčke, daj da budemo realni - Grčka je mnogo bolja opcija. Čistije plaže, bolja hrana, prijatniji ljudi. Pa i kada se baciš u more u Grčkoj, nećeš isplivati sa kofom đubreta. A tek gužva! Ljudi ko da su se svi dogovorili da svi istog trena odu u Crnu Goru, pa tamo više nema mesta za normalan svet. Gužva u saobraćaju je kao na autoputu u 5 popodne. U prodavnicama, na plažama, u restoranima...svuda se samo guraju i peckaju se jedni uz druge. Ali hej, valjda je zabavno biti kao sardina u konzervi, zar ne? A tek higijena. Ajde što je voda nekako sumnjiva, ali kad vidite gde ljudi bacaju smeće - dobijete želju da se vratite kući i odete u WC samo da biste videli kako izgleda čisto okruženje.

U pomenutoj objavi obrazložio je i da je hrana jednolična, monotona i nimalo inovativna i dodaje da "ako volite da se hranite istim pljeskavicama i pomfritom svakog dana, onda je to definitivno mesto za vas. Ukoliko pak volite da probate nešto novo, ne računajte na Crnu Goru".

- O ljubaznosti i lošoj usluzi bi moglo da se piše do sutra al aj da privodim tekst kraju. Gledaju vas kao da ste krivi što ste došli, najradije bi da im date pare i odmah odete kući. Pokušavaju sve da vam naplate samo da izvuku što više para iz vas, ležaljke i suncobrane naplaćuju kao da si iznajmio bungalo smeštaj na Zanzibaru a ne ležaljku na pretrpanoj prljavoj crnogorskoj plaži - zaključio je on.

Objava je za kratko vreme postala viralna. Korisnici se u komentarima nisu suzdržavali da iskažu svoje mišljenje. I dok su ga neki osudili za ovakvo izlaganje, postoje i oni koji su saglasni sa njegovim mišljenjem.

"Dva puta sam bio u Herceg Novom, prvi put me udari sunčanica.Pomislih bio sam previše na suncu. Drugi put izbegavao, čuvao se, opet sunčanica, povraćanje i temperatura. Kasnije skapiram da je zbog vode jer se sva kanalizacija sliva u more, "Voleo bih da mogu da pinujem ovaj komentar i da ga svi ljubitelji crne gore vide, ljudi ladno pravdaju činjenicu da se kanalizacija sliva direkt u plićak pored kupača", "Delom rodbinske veze , delom i što ne idem do izvikane Budve ili Sutomora. Bar sa Starim Gradom nije toliko popularan, tu su Vladanos i Utjeha plaže, dalje od Jaza ima Ploča i Luštica, Boka Kotorska je isto biser. Nisu tamo samo milegorci i turnofolk seljana." - samo su neki od njih.

Međutim, ima i onih koji su mu objasnili zašto je ipak Crna Gora pravi izbor.

"Zato što se najlepše osećam u Crnoj Gori. Obožavam i Grčku, ali Crna Gora je svakako nešto posebno. Ne idem na mesta gde su gužve i prljave plaže i izbegavam turističke špiceve. Kada to učiniš shvatićeš da je crnogorsko primorje jedno od najlepših u Evropi. Grčka jeste bolna opcija jer ima više obale, ali ti si ovde izneo gomilu predrasuda i veoma malo istine.".

"Pre nekoliko leta sam imao priliku biti duže u Crnoj Gori tokom leta bez nekih očekivanja i boljeg poznavanja turističke ponude. Iskreno, uživao sam. Najbolje mi je to što je sve blizu, toliko atrakcija i zanimljivosti na maloj razdaljenosti, raznoliki gradovi, plaže, kejevi, tvrđave, planinarske staze, vidikovci. Lep je pejzaž i iz samog mora gledajući ka kopnu, brda i planine dočaravaju sliku. Činjenica je da morska voda u poznatijim mestima nije baš čista, ali ima i mnogo drugih prirodno očuvanih plaža. Zanimljivost, pio sam slobodno vodu sa česme duži period u CG, dok na nekim planiniama treba biti bas obazriv, znam mnoge koji su imali problem sa stomakom. Ima za svakog po nesto, za sve tipove turista i želja i dubine džepova. Sve u svemu, nikakvih problema, prijatno iskustvo, dobro zezanje i brojna poznanstva.", naglasio je drugi korisnik.

