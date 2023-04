PORODIČNA DRAMA TRESE SRBIJU! Jelena: Muž me u Švajcarskoj prijavio tek nakon što sam tražila RAZVOD! Evo šta sledi

Porodična drama Jelene Abramović (32), koja je u ispovesti za Kurir optužila muža Mašana Lubardu (37) da je na Veliki petak ilegalno odveo njihovog dvoipogodišnjeg sina u Švajcarsku bez pasoša i njene saglasnosti, podigla je Srbiju na noge, a nadležne institucije su saopštile da već rade na rešavanju ovog slučaja.

Ispostavilo se i da je Jelenu njen još uvek venčani suprug Mašan prvi, pre više od mesec dana, prijavio u Švajcarskoj da je navodno napustila zemlju s detetom, i to protivno odluci švajcarskog suda. Jelena na to za Kurir odgovara da je prijava njenog supruga usledila tek nakon što mu je ona zatražila razvod 6. januara ove godine, kao i da su u to vreme svi zajedno bili u Srbiji.

foto: Nenad Kostić

Podsetimo, Jelena je u ispovesti za naš list apelovala na nadležne institucije da joj pomognu da sazna kako je dete bez putnih dokumenta i njene saglasnosti prešlo granicu, rekavši da joj suprug navodno ne daje da ga čuje i vidi.

Povodom njene prijave da joj je suprug oduzeo zajedničko dete i s njim napustio teritoriju Srbije, Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je juče da je MUP za Grad Beograd uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi pribavljanja svih relevantnih podataka i dokumentacije u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za ovaj događaj.

- Napominjemo da Prvo OJT već postupa po zahtevu za vraćanje maloletnog deteta na osnovu Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece. Taj zahtev je centralni organ švajcarske konfederacije preko našeg Ministarstva pravde dostavio MUP i tužilaštvu, a u cilju provera navoda oca M. L. da je, protivno odluci švajcarskog suda, majka J. L. s maloletnim detetom napustila teritoriju Švajcarske.

foto: Nenad Kostić

U tom predmetu, koji predstavlja kontraprijavu, vrše se provere, preciznije, zatražen je izveštaj Centra za socijalni rad, kao i spisi suda u postupku koji se vodi između navedenih lica u vezi s poveravanjem maloletnog deteta, a od J. L. je u policiji uzeta izjava na okolnosti navoda - saopštilo je tužilaštvo.

Ipak, Jelena za Kurir tvrdi da je u decembru prošle godine njen suprug lično kupio avionske karte da sve troje dođu u Srbiju, pri čemu je prvo ona došla sa detetom, a Mašan nekoliko dana posle njih.

- Temu razvoda smo pokrenuli još u Švajcarskoj i to više puta razmatrali. Kad smo došli ovde, došlo je do eskalacije odnosa, kada sam bila prinuđena da u januaru podnesem zahtev. Nakon što sam to uradila, on je u Švajcarskoj takođe podneo zahtev i prijavio Hašku konvenciju, čiji je postupak u toku, a nema nikakve odluke suda. On je sebi dao za pravo da, dok smo u procesu, odvede dete iz zemlje, i to bez pasoša - kaže Abramovićeva.

Mašan Lubarda je juče poručio za Kurir da će sve objasniti kada napravi dopis sa advokatima iz Švajcarske i Srbije.

- Tada ću govoriti o celom slučaju, a sve u interesu deteta. Ja živim za svoje dete, ono je bolje nego ikad - rekao je Lubarda, a na pitanje kako je dete prešlo granicu bez pasoša, rekao je da je "sve legalno, kao sve što radi u životu".

Za medije je poručio i da Jelenina verzija priče ne odgovara istini.

- Ali ono što zasad mogu da kažem jeste da je odavno počela da zapostavlja naše dete. Mi svi živimo u Švajcarskoj i dete ovde pohađa školicu na nemačkom i engleskom jeziku, ali molim vas da sačekate nekoliko dana, tada ću reći punu istinu i izneti dokaze.

foto: Privatna Arhiva

Ipak, njegova supruga Jelena kaže da je dete u Švajcarskoj neredovno išlo u vrtić jer je bilo na relaciji Srbija-Švajcarska.

- U Švajcarskoj smo imali privremeno boravište zbog prirode njegovog posla. Dete je tamo neredovno išlo u vrtić i slabo govori nemački, dok ima izuzetno napredan izgovor srpskog jezika. Navode o zapostavljanju deteta uopšte ne želim da komentarišem jer to nije istina.

Ivica Dačić Tu smo da pomognemo našim ljudima Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za Kurir da ima mnogo ovakvih, veoma teških slučajeva jer su to unutarporodični odnosi, ali da je Ministarstvo pravde tu da pomogne našim ljudima širom sveta, šta god da im se desi. foto: Nenad Kostić, Beta Milos Miskov, Privatna arhiva - Uglavnom je reč o drugim državama, gde je potrebna pomoć njihovih organa. U ovom slučaju, ako će se ići na neki spor, veoma je bitno i Ministarstvo pravde. Danas ćemo održati sastanak s Jelenom, koja će nam dostaviti sve podatke, pa ćemo videti šta može da se uradi. Ako je tačno da je dete otišlo bez saglasnosti majke i da se nalazi u drugoj zemlji, naš generalni konzulat u Cirihu preduzeće sve radnje koje mu budu naložene odavde, a sve u interesu naših građana. Nadam se da ćemo doći do rešenja u interesu roditelja, a što je najvažnije, i samog deteta.

Kako nezvanično saznajemo od izvora upućenih u ceo slučaj, otac je državljanin Slovenije koji je zaposlen u Švajcarskoj, a u prijavi koju je pokrenuo protiv supruge jer mu je odvela dete tvrdi da mu je švajcarski sud dao starateljstvo nad njim. Njegove navode nadležni organi tek treba da provere.

Kurir.rs

foto: Kurir