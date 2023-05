"SMANJENJE BROJA PUŠAKA I PIŠTOLJA NAJBOLJA MERA"! Sprečavanje masovnih pucnjava moguće ako se provere svi koji imaju oružje

Drastično smanjenje broja pušaka i pištolja, tj. razoraužavanje Srbije najbolja je mera koja bi mogla da smanji opasnost od novih masovnih pucnjava u našoj zemlji, smatraju stručnjaci.

Časlav Ristić, bivši forenzičar u MUP, podržava predlog i smatra da je sve to trebalo da se uvede i ranije.

Imaće efekta

- Mislim da je to najbolja mera i bolja sigurno ne postoji. Biće dobro ako se smanji broj oružja, broj cevi, odnosno ukoliko se to svede u naredne dve godine na 40.000. U svakom slučaju mera će imati efekta. Takođe svi testovi koji se spominju su dobri i to treba raditi na svakih šest meseci. Treba vršiti i provere sa komšijama, da patrole pričaju sa komšijama da li taj neko ko poseduje oružje ima neke promene u ponašanju i tome slično - rekao Ristić. S njim se slaže i bivši policajac Dragiša Remović, koji ukazuje na to da mnogo ljudi poseduje oružje još iz ranih devedesetih i da su ga neki tada ilegalno prisvajali na ratom ugroženim područjima bivše Jugoslavije.

- Sve podržavam, predsednik je apsolutno u pravu. Treba da se uradi evidencija oružja, da se vidi ko sve ima, od roditelja, baka i deka, gde se to nalazi. Slažem se i za te provere, maksimalna zaštita oružja je neophodna, a treba da ga poseduje onaj ko je zaista psihički zdrav i kome je potrebno. Sigurno da ova mera može da utiče da se smanji šansa da se ovakve tragedije ponove. Treba da postoji rigorozna provera za svakog, u detalje, pa tek onda da se izda dozvola za oružje. Ne vidim razlog zašto bi neko držao oružje u kući. S ovim meram što pre da se startuje.

Advokatica Slavka Babić smatra da bi predložena mera Vlade Srbije bila celishodna.

- Provera dozvola za nošenje i držanje vatrenog oružja trebalo bi da se vrši na svakih šest meseci, jer se menja i ljudska psiha i u tom periodu može doći do promena kod čoveka koji poseduje to oružje, kao i do toga da neko u međuvremenu učini krivično delo sa elementima nasilja ili prekršaj za remećenje javnog reda i mira - kaže advokatica Babić i dodaje:

- Čak i ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole živi u domaćinstvu sa osobama koji su počinioci krivičnih dela ili prekršaja protiv javnog reda i mira ne može se izdati odobrenje za izdavanje dozvole za držanje oružja

Stalne provere

Kriminolog Dobrivoje Radovanović ističe da je ideja dobra ukoliko uspe. - Možda bih više pažnje usmerio na kontrolu oružja, presretanje vozila, provere... Nadu polažem u stalnu kontrolu, neplaniranu. Takođe, i u pozornike i policajce u školama - naglasio je Radovanović.

Ratomir Antonović, kriminolog, podvlači da treba proveriti da li se drži oružje u skladu sa propisanim zakonom, zašićeno, odvojeno od municije...

- Nakon takve izvršene provere proveravaće se da li su prethodno izdate dozvole odobrene u skladu sa svim propisanim zakonima, a onda pooštriti uslove za izdavanje novih. Sve to jer su oba počinioca strašnih ubistava prethodnih dana u Srbiji koristila legalno oružje svojih očeva - kaže za Kurir Antonović.

M. B. - D. A.