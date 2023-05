"JAKO TEŠKO JE DOKAZATI DA STE POSTUPILI U NUŽNOJ ODBRANI" Advokati: Morali biste da budete DOKTORI NAUKA da procenite jasno

Posle niza stravičnih zločina koji su se desili u Srbiji u poslednjih deset dana, zabrinutost građana za njihovu i bezbednost njihovih najbližih je sve veća.

Kolektivna tuga se polako pretvara u strah i sumnju, a ljudi se pitaju šta će se dogoditi ako se njima ili njihovima nešto slično desi. U ovoj situaciji, granica između zaštite sopstvenog života i nelegalnog postupanja može biti nejasna i problematična.

O ovom pitanju govorili su Zora Dobričanin Nikodinović, advokat i Krsta Bobot, nekadašnji sudija i advokat, u emisiji "Puls Srbije".

Kako je istakla Nikodinović, definicija nužne odbrane je nejasna i kompleksna, pa bi građani morali biti doktori prava i nauke da bi u svakom trenutku mogli da procene da li je to što će uraditi nužna odbrana ili krivično delo.

- Definicija je pre nekoliko godina bila na jedan način, pa je to pre nekoliko godina izmenjeno. Sada je definicija nužne odbrane malo izmenjena, sve u svemu svim nama pravnicima je sve jasno. Međutim, svaki građanin bi morao da bude doktor prava i doktor nauke da bi u svakom trenutku mogao da proceni da li je to što će on uraditi nužna odbrana ili kažnjivo krivično delo - rekla je Nikodinović.

U Americi, na primer, ima slučajeva da se nekom može pucati ako se pojavi na privatnom posedu bez poziva, dok je u Srbiji vrlo retko da se neko oslobođen zbog nužne odbrane.

- U Americi kada uhvatite nekom za kapiju, a nije vas pozvao u goste maltene ima pravo da puca na vas. Kod nas mogu na prstima da izbrojim situacije gde je neko oslobođen zbog toga što je bio u nužnoj odbrani. Takođe su jako retke presude zbog prekoračenja nužne odbrane. Jako se retko dokazati ako samo vi kažete da ste postupili u nužnoj odbrani jer će se teško verovati. Potrebni su vam svedoci ili kamere na kojima je snimljeno - istakla je Nikodinović.

Krsta Bobot, s druge strane, smatra da je nužna odbrana jasno definisana u praksi, ali da postoji problem sa mladim sudijama koji je vrlo usko tumače. On smatra da bi definicija nužne odbrane mogla da se proširi i precizira, kako bi se sudovi ohrabrili u primeni ovog instituta.

- Lično mislim i zastupao sam u radnoj grupi Ministarstva za izmenu krivičnog zakonika da je to u praksi je jasno razgraničeno. Istovremeni protiv pravni napad znači da je napad koji traje i napad koji neposredno predstoji. To se u sudskoj praksi podrazumeva. Da vi niste dužni da čekate da napad počne. Ako je svega očigledno da protiv pravni napad prema vama ili vašoj imovini neposredno predstoji. Ne piše to u definiciji zato je i stavljen predlog da se ta definicija proširi. Ima mnogo mladih sudija koji se plaše da primene institut nužne odbrane i vrlo ga usko tumače i možda i istupaju od neke ranije sudske prakse - rekao je Bobota i dodao:

- Možda je zato predložena intervencija dobra da se sudovi ohrabre u nečemu što je nesporno. Da istovremeni protiv pravni napad znači napad koji traje i koji neposredno predstoji. Čini mi se da u praksi do sada to nije bilo sporno, ali i ako je to sporno nemam ništa protiv da se ta definicija ta malo precizira. Niste vi dužni da neko ko je uzeo batinu i zamahnuo da čekate da vas udari, jasno je da napad neposredno predstoji. Ako se neko hvata za džep i vidite da vadi pištolj iz džepa niste dužni da sačekate da zapuca.

