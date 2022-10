KAD ZAKON DOZVOLJAVA DA SE BRANIMO OD NAPADA? Advokat: Ovo je precizan signal za naše delovanje, GRANICA SE NE SME PREĆI

Nakon izlaska iz zatvora silovatelja povratnika Igora Miloševića, sa pravom su žene i devojke u Beogradu bile u strahu. Sa ovim strahom rasla je i potražnja za različitim elektro šokerima, biber sprejevima i sredstvima za samoodbranu.

Međutim, mnogo je onih koji i ne znaju gde ovakva vrsta predmeta za samoodbranu može da se kupi i da li uopšte možete da ih posedujete bez dozvole.

Uz sve to postavlja se pitanje i kada neko prekoračuje nužnu odbranu i može li žrtva da se pravno okarakteriše kao napadač.

Advokat Aleksandar Radivojević decidno je objasnio šta predviđa zakon u ovakvim situacijama.

- Da bi samoodrana bila legalna, imate određene uslove u krivičnom zakoniku. Ukoliko se izvrši na vas ili vašu imovinu, vi imate pravo da se branite. Uslovi su da taj napad bude ozbiljan i da bude jednovremen sa vašom odbranom. U krivičnom zakoniku govori se o jednovremenom napadu, to znači da vi možete odgovoriti na napad samo ukoliko je on izvršen, zato je to sredstvo odbrane.

- Pravo je pitanje u kom momentu počinje napad, upravo iz tog razloga, u toku su određene izmene krivičnog zakonika. A iz prakse vam mogu reći da sudovi vrlo široko tumače početak samog napada. Čeka se izmena krivičnog zakonika u kojoj će se priprema za napad i očigleda namera počionioca već smatrati kao dovoljan razlog za odbranu.

- U nužnoj odbrani, vi imate pravo, ukoliko je naravno napadnut ozbiljno napadnut vas život, vi imate pravo da napadača lišite života. Mora da se ustanovi da je napad bio prouzrokovan, tj odbrana mora da bude adekvatna napadu, ne možete ako neko samo podigne ton a vi ne adekvatno odgovorite, tako se prekoračuje nužna odbrana.

