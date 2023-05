"VISINA VODE NAPRAVILA VELIKI PROBLEM, SPASAVALI SMO ŽENU 7 SATI" Pripadnik Gorske službe progovorio o DRAMI NA DIVČIBARAMA

Pripadnici Gorske službe spasavanja, zajedno sa vatrogascima iz Valjeva, uspeli su juče posle sedmočasovne potrage da spasu ženu (57) iz Rume koja je pala u kanjon Crne reke na Maljenu, u blizini turističkog mesta Divčibare.

Aleksa Dragojlović, spasilac Gorske službe spasavanja, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio kako je protekao sam proces spasavanja.

- Sam poziv je primljen oko 12 časova. Po samom dobijanju koordinata iz Valjeva izlaze tri spasioca i posle sat vremena uspevaju da dođu do nje na sredini kanjona Crne reke koji je u tom delu najdublji. S jedne strane je i nadošla reka te je bio veliki problem da se osoba transportuje kroz sam kanjon zbog visine vode. S druge strane odlučeno je da se osoba transportuje vertikalnim putem uz jednu stranu brda do nekog grebenskog puta pa onda da se preuzme odgovarajućim vozilom i da se preveze do službe hitne medicinske pomoći - rekao je Dragojlović i dodao:

- Ja bih napomenuo da je sam transport trajao oko sedam sati. Akcija je završena u 23.32 sinoć. Pored nas koji smo u Gorskoj službi sa nama su bile i kolege iz sektora za vanredne situacije iz Valjeva koji su nam pomogli i mi smo zajedničkom snagama uspeli da izvučemo poređenu ženu. Taj kanjon je veoma zahtevan, mnogo je teško proći, i veoma je rizično za sam boravak ljudi.

Potom se osvrnuo na trenutno stanje povređene žene koja je pala u kanjon Crne reke.

- U pitanju su bili planinari koji su išli organizovano na turu u sam kanjon Crne reke, oni su prvi put bili tamo. Njene povrede su sanirane brzo, u stabilnom je stanju i nije životno ugrožena. Kreće lepo vreme, ljudi su željni prirode, saveti su da "ljudi ne kreću kasno u samu šetnju, i da stazu prilagode sebi i sopstvenim sposobnostima, da se proveni vremenska prognoza, da se ne ide sam u prirodu, minimum tri čoveka. Ljudi sami treba da procene da li su spremni za tako nešto. Da se kreće s punom baterijom telefona - istakao je Dragojlović.

