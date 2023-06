RHMZ HITNO UPOZORENJE IZDAO JUTROS U 4! Sručiće se s neba ko što dugo nije, na udaru ovaj deo Srbije! Za 12 sati i do 30 mm kiše

BEOGRAD - U većem delu Srbije biće danas oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, samo će u Vojvodini, na zapadu zemlje i u Šumadiji biti suvo sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u vremenskoj prognozi.

Na istoku i jugu Srbije ujutru i pre podne očekuju se obilnije padavine, a uveče u svim krajevima razvedravanje.

Najniža temperatura od 11 do 16, najviša od 20 do 24 stepena; vetar slab do umeren, severni i severozapadni.

U Beogradu će danas biti promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz slab, severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 13, najviša oko 22 stepena.

Hitno upozorenje naših meteorologa Ujutro se lokalno obilne padavine očekuju na istoku Srbije, a tokom dana još ponegde u južnim i jugoistočnim krajevima uz dodatnih 20 do 30 mm kiše za 12 h. U većini ostalih krajeva kratkotrajna stabilizacija vremena. Upozorenje za danas od 04.12 do 16.12 časova Narednih dana na slivovima Kolubare, Jadra, gornjih tokova Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Rasine, Majura, Belice i Crnice, kao i na slivovima Mlave, Peka i Timoka moguća su izlivanja manjih bujičnih vodotoka. AMSS: Saobraćaj danas otežan zbog kiše samo na istoku Vozače na putevima u Srbiji danas očekuju povoljniji uslovi u saobraćaju, samo je na istoku zemlje zbog obilne kiše i dalje biti potreban dodatni oprez, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS). U toku su radovi na brojnim deonicama gde su zbog izmena u režimu saobraćaja mogući kraći zastoji, ili usporen promet, navedeno je u saopštenju. Na graničnim prelazima kamioni čekaju na izlaz iz zemlje na Horgošu, Batrovcima i Šidu pet sati, na Kelebiji tri sata, a na Bezdanu oko sat vremena.

Meteorološke prilike će biti relativno povoljne za većinu hroničnih bolesnika, a oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim oboljenjima i osetljivim nervnim sistemom.

Moguće meteoropatske reakcije su neraspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja.

