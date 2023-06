DRŽAVA OBEZBEDILA SREDSTVA ZA PROTEZU ZA DEVOJKU RANJENU U MLADENOVCU Radojević Škodrić: Ne koristite tragediju u političke svrhe

Direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić poručuje da je država obezbedila sredstva za protezu za devojku N.V, ranjenu tokom masakra u Mladenovcu.

Prof. dr Radojević Škodrić se oglasila povodom navoda da je pokrenuta akcija sakupljanja novca za kupovinu proteze.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ističe da su sredstva za protezu za podlakticu za N. V. već obezbeđena.

Kao što je ranije najavila Radojević Škodrić, država će pokriti sve troškove nabavke proteze i to one koju lekari budu preporučili, te nema potrebe da bilo ko sakuplja novac za to i da ovu tragediju koristi za političke svrhe.

