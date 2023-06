SERVISER PRIMIO TELEVIZOR IZ KOGA JE CURILO ULJE: Ovo još nisam video! Dim iz elektronskih cigareta može da zapali stan, OPREZ

Bavim se elektrikom 50 godina, a ovako nešto do sada nisam video! Došao čovek i kaže: "Curi mi ulje iz televizora!" Kad sam otvorio, imao sam šta i da vidim - sve je bilo natopljeno, i to uljem koje se gomilalo od dima elektronske cigarete!

Reči svog majstora koji je pre nekoliko dana imao ovakav nesvakidašnji slučaj preneo nam je Emir Abdulović, u čijoj radnji se sve zbivalo.

Emir, koji drži servis za popravku "Eplovih" uređaja, kaže za Kurir da su i on i majstor bili šokirani prizorom nagomilanog ulja koje je ušlo u sve komponente televizora.

- Zvao me je prijatelj i rekao da mu curi ulje iz televizora. Televizor je bio natopljen kad smo ga otvorili - priča nam Emir.

- Taj moj prijatelj je inače grafički dizajner i televizor koristi kao ekran za računar, a već četiri godine puši vejp (elektronske cigarete, prim. aut.). Srećom nije došlo do požara, a moglo je! Elektronika je bila natopljena tim uljem, samo napajanje je isto bilo natopljeno. Televizor struju pretvara u struju koju koristi, tu su u pitanju velike snage struje i može da se desi da se to ulje zavuče u napajanje i kako se greje napajanje, tako da se greje i ulje... Moglo je doći do požara zbog velike temperature, a i samo ulje je zapaljivo.

Kaže nam da je svašta viđao tokom svog rada, ali ovako nešto ne, te je odlučio da to snimi i objavi na društvenim mrežama. Emir savetuje sve one koji puše vejp da povremeno otvaraju i proveravaju svoje uređaje kako bi izbegli katastrofu.

Diplomirani hemičar Maksim Rapaić objašnjava da rastvor koji se koristi u elektronskim cigaretama (kertridž) obično sadrži propilen glikol (PG) kao rastvarač u kome su rastvoreni nikotin i aroma.

- Elektronske cigarete bez nikotina sadrže obično propilen glikol i aromu. Propilen glikol ima tačku ključanja oko 188 i slabo je viskozna tečnost koja podseća na ulje. U elektronskoj cigareti pomoću električnog grejača dolazi do isparavanja propilen glikola zajedno sa sastojcima u vidu pare. Ta para propilen glikola s rastvorenim sastojcima se delom apsorbuje u ustima i plućima korisnika, a deo se izbacuje iz usta. Para propilen glikola se vrlo brzo hladi u vidu mikrokapljica, koje se "lepe" za predmete u blizini, kao što je TV uređaj. Nagomilavanjem ovih kapljica dolazi do pojave kondenzata, tj. tečnosti, na samoj površini - navodi Rapaić.

Ulje se lepi na sve Skuplja se i na garderobi Na pitanje da li se ulje iz električnih cigareta lepi samo za električne uređaje ili i za garderobu, Rapaić odgovara da se lepi na sve. - Samo što se na sjajnim i glatkim površinama primećuje tečnost. Na garderobi i na drugim predmetima koji su tako upijajući se ne primećuje, a s obzirom na to da je to jako dobro rastvorno u vodiSERVIS, to se onda spere pranjem veša i neće se ni primetiti, jer neće stići da se nagomila tolika količina. Na glatkim površinama, tipa plastike, stakla i tome slično, videće se i skupiće se, jer nema apsorpcije, pa će onda da curi s toga i postati vidljivo.

