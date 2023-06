OVO JE HEROJ KOJI JE SPASAO DETE IZ NABUJALE REKE! Vladan: Vezali su me kanapom, a EVO ŠTA JE DEČAK ČVRSTO DRŽAO U RUKAMA!

Prava drama odigrala se juče u selu Junkovac nadomak Lazarevca, kada je dečak J. S. (15) upao u nabujalu Turiju! Prisebnošću meštana, a posebno Vladana Stračevića (51), izvučen je iz potoka koji je nosio sve sa sobom.

Sve se zbilo kasno popodne. Dečak je seo na bicikl i krenuo kod druga koji je preko potoka, u drugom kraju sela. Na zaprepašćenje meštana i policije koja je tu došla jer je voda nosila sve pred sobom, a pretila da će i most preko Turije, tek svršeni osmak je za tili proleteo biciklom pored svih. Niko nije stigao ni da se opasulji šta je bilo, a on je već skrenuo ka mostu. Ali, voda ga je odnela i pre nego što je stigao do mosta.

Vladan Starčević foto: Privatna Arhiva

- Upao je u vodu, struja, koja je bila prilično jaka, odnela ga je do nekog trnja i tu je uspeo da se uhvati za granu! Voda je bila ogromna, bar 1,4 metara. Panika je zavladala, opšti haos. Skupilo se nas 15-ak iz sela, uzeli smo vrengiju, to je onaj debeli konap kojim se vezuje seno. Vezali su me oko struka, ušao sam u vodu, a ostali su držali vrengiju da me voda ne odnese. Išao sam po vodi nekih 50 metara i probio se do njega. On je uspevao da se drži iznad vode, nije kukao, ćutao je. Došao sam do njega, vezao sam ga, pa su nas izvukli - priča za Kurir Vladan Starčević.

Vladan i meštani Junkovca sa konopcem posle spasavanja dečaka foto: Privatna Arhiva

Iako se borio za život, dečak je uspeo da se jednom rukom drži za drvo, a drugom da sačuva bicikl! Iz potoka su izvučeni i dečak i bicikl!

Kad su ga izvukli iz nabujale Turije, meštani umotali u ćebe, presvukli, a Vladan je potom pozvao njegovu majku.

Vladan poziva majku dečaka da joj kaže da joj je sin dobro foto: Privatna Arhiva

- Zovnuo sam Vesnu, koja mi je rođaka, rekao sam joj da ne brine, da je sve u redu, ali da dođe do mosta. Došla je odmah, bila je preplašena kad je videla sina i čula šta je bio. Važno je da je dete dobro i da se sve dobro završilo. a nikome nije bilo svejedno, selo još ne može da se opasulji šta je bilo i šta je moglo da se desi. Ipak, se sve dobro završilo - kaže Vladan.

Kurir.rs