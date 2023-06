UDRUŽENJE NAŠA DRINA: Podigli spomenik srpskom HEROJU SA KOŠARA! Šumar sa Kosova Miloš Ćirković sam branio selo od zločinaca OVK!

Udruženje "Naša Drina" podiglo je svojevremo spomenik Milošu Ćirkoviću, heroju sa Kosova koji je posle povlačenja snaga bezbednosti sa KiM ostao sam i branio svoje selo od zločinačke OVK. Nestao je 20. juna 1999. godine, a njegovo telo nikada nije pronađeno. Svake godine, pa i ove, ovaj datum podsetnik je na stradanje ovog srpskog heroja.

"Naša Drina" u Skupštini Srbije na listi SPS odnedavno ima dva narodna poslanika. Pored predsednika Igora Braunovića, novi narodni poslanik je i privatni detektiv Uglješa Grgur, koji je i zamenik predsednika. Grgur priča za Kurir o njihovim akcijama i kako su podigli spomenik Ćirkoviću.

Miloš Ćirković foto: printscreen

- "Naša Drina" uživa veliki ugled u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj, ali i celoj dijaspori. Ogromna podrška u srpskom narodu ogleda se i u 41.000 članova koliko broji ovo ekološko, rodoljubivo i udruženje i koje svuda ostavlja trag dobročinstva. Udruženje je osnovano je 6. novembra 2020. godine u Malom Zvorniku. Do sada smo organizovali više ekoloških akcija: čišćenje priobalja Drine, čiščenje Zvornickog jezera i drugih reka širom Srbije. Sproveli smo i brojne humanitarne akcije. Naši ciljevi su unapređenje zaštite životne sredine, a naročito prirodnih lepota reke Drine, promovisanje i popularizacija rečnog turizma. Predlažemo izmene propisa u oblasti zaštite životne sredine i praćenje i učestvovanje u svim političkim aktivnostima radi ostvarivanja ciljeva udruženja - kaže Grgur i dodaje:

foto: printscreen

- Predsednik "Naše Drine", Igor Braunović je čovek koji svojim načinom života pokazuje kakav treba biti Srbin 21. veka. Humanista koji pomaže svim ljudima kojima je pomoć potrebna, ali i ne zaboravlja velikane koji su herojskim načinom života ispisali zlatnim slovima slavne stranice srpske istorije. To je čovek koji je za razliku od mnogih koji su NATO agresiju na SRJ nazivali "kampanjom", podigao spomenik srpskom heroju šumaru Milošu Ćirkoviću koji je branio sveto Kosovo i Metohiju.

Uglješa Grgur foto: Printscreen

I Karađorđe je bio šumar

- U maju 2021.godine na obali Drine u mestu Čitluk, podigli smo spomenik Milošu Ćirkoviću. Tom prilikom Braunović je podsetio na činjenicu da je i sam vožd Prvog srpskog ustanka slavni Karađorđe bio šumar i da je u izgnanstvu čuvao šumu manastira Krušedol. A Miloš Ćirković je svojim životom i zaslužio da se poredi sa div junacima poput Karađorda. Ćirković je posle povlačenja vojske i policije sa Kosova i Metohije juna 1999. godine, danima branio selo Belo Polje kod Peći od napada pripadnika zločinačke terorističke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). Miloš je tokom NATO agresije bio vodič pripadnicima vojske i policije u Metohiji a posle povlačenja snaga bezbednosti, odlučio je da ostane u svom selu Belo Polje kod Peći, iako su ostali članovi njegove porodice izbegli u centralnu Srbiju. Danima je odbijao napade pripadnika OVK na selo, a pretpostavlja se da je ranjen i zarobljen 20. juna. Telo Ćirkovića do danas nije pronađeno. Mi Miloša i njegovo delo nikada nećemo zaboraviti, a posebno je svake godine važan 20. jun - priča naš sagovornik.

Junak! Miloš Ćirković foto: printscreen

Ponikli iz naroda

- Prilikom otkrivanja spomenika heroju Ćirkoviću kod Malog Zvornika. Braunović je rekao je da ne slušamo one koji nam nude da zamenimo ono što je naše za ono što je vazda naše bilo. Jer naša je zemlja tamo gde su kosti naših pradedova od Dragaša do Horgoša, od Stare planine do Karinskoga mora. I tako će biti dok živi jedan Miloš i dok jedan Miloš hoda ovom našom zemljom srpskom. Uvek ćemo biti tamo gde je srpski narod, jer je naše udruženje poniklo iz naroda, od naroda i za narod. "Naša Drina" svakodnevno raste i taj trend će se nastaviti, ne samo u Srbiji nego i u regionu. Veliki broj ljudi iz Crne Gore izuzetno ceni naš rad. Uvek smo pružali apsolutnu podršku Andriji Mandiću i srpskim interesima u Crnoj Gori ističući prijateljstvo i bratske odnose - kazao je Grgur. E.K.

Saradnja sa SPS I SNS Puna podrška Vučiću i Dačiću - Zadovoljni smo saradnjom sa SPS-om. Strateški sporazum sa socijalistima koji smo potpisali novembra 2022.godine dokaz je da ministar spoljnih poslova Ivica Dacič i predsednik SPS-a sa čije smo liste ušli u Skupštinu Srbije ima našu punu podršku - naglasio je predsednik "Naše Drine" Igor Braunović. - Poslali smo moćnu poruku da ćemo zauvek biti uz Dačica i Vučica jer je ta koalicija spas za opstanak Srbije i njenog puta ka daljem prosperitetu. Braunović i ja smo uvek su uvek, među prvima javno isticali podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i aktuelnom šefu diplomatije Ivici Dačiću. Mi smo to svojim delima više puta pokazali i dokazali. Lojalnost državi i ljubav prema otadžbini je nešto što nema cenu i sa čim se rodiš, a mi smo vaspitani da volimo Srbiju i da sve svoje potencijale stavimo na raspolaganje njenom progresu - ističe Uglješa Grgur.

(Kurir.rs / R. Nedić)