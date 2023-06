"SAD POKLOPILE EVROPU VIŠE NEGO 1945" Bajatović: Neće više biti hegemona! Srbija neće imati problem sa gasom osim u JEDNOM SLUČAJU

U decembru 2022, Evropska unija je uvela sankcije na transport ruske nafte morskim putem, zbog čega Beograd više nije mogao da je nabavlja Jadranskim naftovodom, iz luka u Hrvatskoj, već se oslonio na derivate iz drugih zemalja.

Srbija i Mađarska su krajem maja najavile izgradnju novog naftovoda, između Novog Sada i mesta Alđe, kroz koji bi se energent dopremao kopnenim putem, direktno iz naftovoda Družba - najdužeg na svetu, koji se proteže na 4.000 kilometara između Rusije i Nemačke.

A o energetskoj situaciju u Srbiji govorio je u jutarnjem programu Kurir televizije Dušan Bajatović, generali sirektor JP "Srbijagas".

- Mi radimo na diverzifikaciji u smislu nabavke gasa iz drugih izvora. To nije samo pitanje količine nego i energetske bezbednosti, a energetska bezbednost mora da se plati. Mi smo u prethodnom mesecu kao "Srbijagas" imali dva razgovora sa Sokarom u ženevi i u Bakuu, po dogovoru sa kolegama iz ministarstva finansija i energetike i razgovori su odlično protekli.

- Sad se radi na tehničkim mogućnostima. Iz Azerbejdžana ne možemo trenutno da dobijemo ozbiljne količine, sve dok oni ne podignu proizvodnju sa 18 do 36 milijardi metara kubnih. Slede razgovori sa Grcima. To nije pitanje samo kupovine gasa već i transporta koji se prave dugoročno i morate da pobedite druge firme. "Srbijagas" je u ovom trenutku u ozbiljnoj konkurenciji i nalazi se na dobroj poziciji - rekao je Bajatović.

Konstatovao je da Srbija raspolaže dovoljnom količinom gasa tza predstojeću grejnu sezonu:

- Mi trenutno imamo oko 700.000.000 metaar kubnih gasa u rezervama. Ako računamo da će nam trebati milijardu i šesto za narednu grejnu sezonu, od oktobra do 1. maja, to znači da mi više od 40 posto naših potreba držimo sad u skladištu. Rusija uvodi sankcije na gas samo zemljama koje smatra neprijateljskim. Kaže im: "ti si neprijatelj, ti ćeš da plaćaš u rubljama!" Pošto mi nismo uveli sankcije Rusiji mi nismo neprijateljska zemlja i imamo barem 6.000.000 metara kubnih dnevno. Kad to saberete mi suštinski već imamo obezbeđene količine gasa. Imaćemo siguran sam još neke izvore gasa, ako profunkcioniše Aleksandropolis. Ne bi trebalo da imamo neki problem osim ako neko ne baci bombu na turski tok.

Bajatović smatra da je Evropa kako kaže u vazalnom odnosu prema Americi, kao i da više neće biti svetskog hegemona što su prema njegovom mišljenju do sada bile SAD.

- Sve se menja politički, ekonomski, finansijski. Više neće biti hegemona što su do sada bile Sjedinjene američke države. Evropa je prema njima u vazalnom odnosu. Poklopili su Evropu bolje nego 1945 godine - zaključio je Bajatović.

