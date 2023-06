LETNJI DAN PRED NAMA ALI RHMZ NAJAVIO I NEVREME: Brzo stižu pljuskovi i pad temperature! Ovo je detaljna prognoza za vikend

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar iz južnog pravca, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Minimalna temperatura od 11 do 16 stepeni, a maksimalna od 29 do 31 stepen.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme, i duvaće slab, južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 16, najviša oko 29 stepeni.

Meteorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa srčanim problemima se savetuje izvestan oprez. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u kostima i zglobovima.

Vreme narednih dana

Tokom noći ka suboti i u subotu ujutru jači razvoj oblačnosti koja dolazi sa zapada uz pojavu kiše ili lokalnih pljuskova, najpre na zapadu, jugozapadu i severu Srbije, a do kraja dana i u svim ostalim krajevima. U prvom delu dana u centralnim predelima i na jugu Srbije pretežno sunčano i vrlo toplo, a popodne naoblačenje sa kišom i pljuskovima uz pad temperature. Vetar slab do umeren promenljiv, u zoni pljuskova pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 13°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na severu Srbije do 32°C na jugu. Uveče pretežno oblačno sa povremenom kišom u većini predela. Temperatura u 22h od 19°C do 22°C.

U nedelju malo svežije vreme uz prolaznu kišu koja postepeno odlazi ka jugu uz prestanak padavina i razvedravanje u većini krajeva tokom popodneva i večeri. Samo na krajnjem severu Srbije može ostati suvo.

Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C. U ponedeljak i utorak pretežno sunčano, suvo i toplije uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 26 do 30 stepeni.

U sredu pretežno sunčano i vrlo toplo uz manju šansu za prolaznu oblačnost sa kišom povremeno u popodnevnim časovima prvenstveno na zapadu i jugozapadu Srbije.

