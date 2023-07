"SPREMA SE OPSEŽNA I PLANIRANA ORUŽANA AKCIJA KURTIJA!" Eksperti o etničkom čišćenju Srba: Biraju mete na koje smo najosetljiviji

U toku je etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, a na delu su i napadi na SPC i zdravstveni sistem, dva stuba srpskog naroda na Kosmetu, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u jučerašnjem obraćanju.

On je prethodno imao razgovore sa evropskim predstavnikom u dijalogu sa Prištinom Miroslavom Lajčakom, i ocenio da je i EU pokušala, koliko je to moguće, da zatraži neku vrstu deeskalacije.

Republika Srbije je, kako je istakao, ispunila sve šta se od nje tražilo da bi došlo do deeskalacije, ali da režim u Prištini to ne želi.

foto: Mladen Miletić/Kurir Tv

O aktuelnoj, ali i eventualnom razvoju situacije govorili su gosti "Redakcije", profesor bezbednosti prof. dr Miroslav Bjegović i načelnik odeljenja za plućne bolesti KBC "Kosovska Mitrovica" i bivši predsednik Srpskog nacionalnog veća severnog Kosmeta dr Milan Ivanović.

Bjegović je dao ocenu trenutne bezbednosne situacije na Kosmetu, ali se i osvrnuo na izjavu predsednika da je vitalni interes Srbije ugrožen do poslednjeg stepena:

- To prvenstveno znači da je naš sistem bezbednosti svestan onoga što se dešava na Kosovu, odnosno da se sprema jedna opsežna i planirana akcija koja podrazumeva upotrebu oružja, tj. jedan oružani pristup od strane Aljbina Kurtija. On bi sa tzv. vojskom Kosova ušao na sever i započeo pogrom tj. njihov glavni cilj, a to je etničko čišćenje. Vidimo da je ta akcija, unazad par meseci, imala nasumična hapšenja. Kurti je pokušao metodu koja mu nisu svojstvena. Jedan deo tih akcija, siguran sam, dobija iz inostranstva.

00:54 SPREMA SE OPSEŽNA I PLANIRANA ORUŽANA AKCIJA KURTIJA! Stručnjaci o teroru nad Srbima: Biraju mete na koje smo najosetljiviji

Ivanović je pomenuo da je situacija teška, pa se osvrnuo na strateški cilj kosovskih Albanaca:

- Situacija jeste veoma teška, zapravo nikada teža. Očigledno da je planski, sistematski teror nad Srbima zarad ostvarivanja njihovoj strateškog cilja. Nažalost, veliku pomoć imaju od Zapadnih zemalja koji ne preduzimaju nikakve korake za deeskalaciju. Svedoci smo da se biraju najosetljivije mete, kao što je ranjavanje dece, napad na službena lica, bili su i sportisti, pa razna hapšenja... Vidimo da su sada na meti sveštena lica i zdravstveni radnici.

Potom je rekao da je tzv. kosovska policija nastala na temeljina OVK:

- Smatram da je poznato celoj međunarodnoj zajednici da je sadašnja tzv. kosovska policija nastala na temeljima terorističke OVK, upravo su američke države proglasile tu organizaciju terorističkom. Doduše, smatram da se ne bi trebalo apsolutno fokusirati samo na to, jer bismo se tako udaljili od deeskalacije.

