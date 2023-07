IZMERENO VIŠE OD 20 STEPENI VEĆ U 6 SATI! RHMZ upozorava na VISOKE temperature: U ovim gradovima je jutros najtoplije

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 12 do 22, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, na severu i istoku zemlje jak.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 18 do 22, a najviša oko 35 stepeni Celzijusa. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni.

Oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima, a svima da se zaštite od sunca i da u najtoplijem delu dana izbegavaju duži boravak napolju.

23 stepena već u šest sati

Prema merenjima RHMZ jutros u šest sati najtoplije je bilo u Beogradu gde je izmereno 23 stepena. Iznad 20 stepeni izmereno je i na Paliću (22), u Zrenjaninu i Negotinu 21 stepen, dok je u Novom Sadu, B.Karlovcima i Kikindi bilo 20 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ je upozorio na vrućine do 20. jula.

Upozorenje na visoke temperature

"Tokom druge dekade jula u Srbiji veoma toplo. Danas maksimalna temperatura do 36 °S, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije, lokalno i do 40 °S. Temperatura će u petak biti u kratkotrajnom padu (za 5 do 8 stepeni), a od subote ponovo toplije, pa se od nedelјe očekuje povratak maksimalnih temperatura od 35 do 40 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 °S", upozorio je RHMZ.

foto: Printscreen/RHMZ

Visoke temperature tokom druge dekade jula u Beogradu

"Tokom druge dekade jula u Beogradu veoma toplo. Danas maksimalna temperatura do 35 °S, dok će u sredu i četvrtak biti još toplije - od 36 do 38 °S. Temperatura će u petak biti u kratkotrajnom padu (za 5 do 7 stepeni), a od subote ponovo toplije, pa se od nedelјe očekuje povratak maksimalnih temperatura preko 35 °S.

Na području grada očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 22 do 24 °S", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji je danas na snazi narandžasto upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Meteo alarm koji označava da je vreme opasno uplajen je na području Srema, Beograda, Šumadije, zapadne, istočne i jugoistočne Srbije.

"Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", upozorio je RHMZ.

Vrlo visok UV indeks zračenja

Prema najnovijoj prognozi RHMZ u mnogim mestima u Srbiji očekuje se visok stepen UV zračenja u naredna dva dana. U "crvenom", sa indeksom od 8 do 10 biće većina gradova, što je vrlo visoka vrednost. Najveća vrednost biće u Sjenici (10).

foto: Printscreen/RHMZ

U tom slučaju je izbegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Treba koristiti preparate sa zaštitnim faktorom u svim vremenskim uslovima, u svakoj sezoni. Preporučljivo je koristiti faktor zaštite od sunca SPF-30 i više, koji štiti od UVA i UVB zračenja.

Faktor se nanosi najmanje 15 minuta pre izlaska napolje, a treba ga ponovo nanositi na svaka dva sata, češće pri obilnijem znojenju, i nakon svakog boravka u vodi treba nositi kape i šešire sa širokim obodima i odeću svetlih boja, od prirodnih materijala, po mogućstvu sa dugim rukavima, ili specijalnu odeću sa zaštitnim faktorom (odeća sa "UPF - ultraviolet protection factor" oznakom.

Nosite naočare za sunce sa 100 odsto UVA/UVB zaštitom. Izaberite kozmetiku i kontaktna sočiva koja nude UV zaštitu, ali imajte u vidu da je i dalje neophodno koristiti sredstvo za sunčanje i nositi sunčane naočare.

Redovno treba proveravati kožu, kako biste na vreme primetili bilo kakve sumnjive promene i blagovremeno se javili lekaru.

Vreme narednih dana

U sredu pretežno sunčano i još veća vrućina. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče vedro i toplo. U četvrtak i petak na severu Srbije nekoliko stepeni manja vrućina uz prolaznu oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano i vrlo toplo, a od nedelje velika vrućina, uz temperature preko 35°C.

(Kurir.rs)