PRONAĐEN DEČAK (16) KOJI JE NESTAO U MIRIJEVU: Pre nestanka javio se majci i rekao da je pretučen

Dečak (16) iz Beograda, koji je sinoć navodno nestao u Mirijevu, pronađen je živ i zdrav.

Apel za pomoć u potrazi za njim jutros se širio mrežama, a na stranici Nestali Srbija prenete su i reči njegove majke koja je navodno kazala da joj se poslednji put javio sinoć nešto pre ponoći i da joj je rekao da pretučen u Mirijevu.

Prethodno je sa dva drugara bio u kafiću na Zvezdari ali im je oko 21 čas rekao da mora da ide kući jer ga je majka zvala.

Njegova majka tvrdi da ga jeste zvala bezbroj puta te da je vezu sa njim uspostavila tek oko 11.29 časova kada je rekao: "Mama prebili su me neki stariji momci sa bradom, iz čista mira."

- Ja sam ga pitala gde si, on mi je rekao da je u Mirijevu, blizu babe, a kad sam ga pitala jel možeš da odeš do nje koja tu živi, on je odgovorio: "Pa dobro". Nakon toga odgovora više nije bilo - bilo je navedeno na sajtu Nestali Srbija sa kog je u međuvremenu skinuta njegova fotografija i potraga za njim.

Zasad nije poznato gde je bio prethodne noći.

Kurir.rs/Alo