DANAS I DO 40 STEPENI, CELA SRBIJA U CRVENOM! RHMZ upozorava: Vreme je vrlo opasno! Evo kada se očekuju prijatnije temperature

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod uz upozorenje na visoke temperature do srede, koje lokalno mogu ići i do 40 stepeni.

foto: Pritnscreen/RHMZ

Duvaće slab, zapadni vetar, najniža temperatura će se kretati od 19 do 24 stepena, a najviša od 37 do 40 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, zapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 21 do 24 stepena, a najviša oko 39 stepeni.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature

Do srede veoma toplo sa maksimalnim temperaturama iznad 35 °S, lokalno i do 40 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći (Tmin > 20 °S).

foto: Pritnscreen/RHMZ

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature

Do srede veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 36 do 39 °S uz tropske noći (Tmin > 20 °S).

Upaljen meteo alarm

Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm, što znači da je vreme vrlo opasno.

foto: Pritnscreen/RHMZ

"Vreme je vrlo opasno. Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U utorak sunčano i nekoliko stepeni manja vrućina nego u ponedeljak. Vetar slab severni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 19°C do 26°C, a maksimalna od 34°C do 38°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 25°C do 30°C.

U sredu ponovo vrlo vruće i blizu 40°C. U drugoj polovini iduće sedmice postepeno manja vrućina.

(Kurir.rs)

