SAMOHRANI OTAC SEDMORO DECE ČEKA DADILJU: Jedna žena pristala da ih čuva besplatno! OVO što su joj spremili za doček ODUŠEVIĆE JE!

Dadilja koja će besplatno čuvati sedmoro mališana stiže u utorak u dom samohranog oca Petera Silvestera (41) čija je ispovest u Kuriru razgalila mnoga srca!

Petera i sedmoro mališana, koji žive u okolini Bačke Topole, majka je napustila preko noći pre tri meseca. Od tada Peter ne može da radi i ide na posao jer je potpuno sam sa decom, samim tim ova višečlana porodica nema primanja, sem pomoći koju dobijaju od centra za socijalni rad i dečijeg dodatka.

Peter ima bebu od 16 meseci, tri ćerke od tri, sedam i osam godina i sinove od pet, devet i 11 godina, a najstarije dete čak nije njegovo, ali ga je on prihvatio i priznao. Ovaj požrtvovani otac ni nakon tri meseca nije se oporavio od šoka i činjenice da je supruga napustila i decu i njega, nakon deset godina braka.

Kako je ispričao njoj je verovatno smetalo to što je on dosta vremena provodio radeći razne poslove kako bi deci mogao da obezbedi sve.

Peter sa sedmoro dece foto: Privatna Arhiva

Njegova priča u Kuriru rastužila je i rasplakala mnoge, neki su se javili i da mu pomognu, ali je on tada uputio najvažniji apel, a to je da mu se javi žena koja je spremna da mu besplatno pomogne oko čuvanja dece, kako bi on mogao da se vrati poslu i zarađivao novac da ih prehrani.

- U utorak oko 16 časova bi trebalo da dođe žena koja je pristala da čuva decu besplatno, ona je iz Novog Sela i ja se nadam da će biti sve u redu. Za nju sam pripremio posebnu sobu, kako bi imala svoj mir, a deca i ja ćemo spavati u drugoj prostoriji. Čuli smo se telefonom, delovala mi je normalno, kao da želi da se druži sa decom, da je spremna da pomaže - priča Peter za Kurir.

Međutim, on ističe da je njemu potrebna žena koja bi prihvatila da brine o deci na duže staze.

- Ja trenutno nemam novca da plaćam, dok ne stanem na svoje noge. Radnik centra za socijalni rad mi je rekao da možda postoji mogućnost da oni plaćaju osobu koja će čuvati decu, ako sam ih dobro razumeo. O tome još ne znam ništa, tek će me obavestiti o tome - navodi ovaj požrtvovani otac.

foto: Udruženje Anđeli Severa

Deca nisu kriva Moram ih izvesti na pravi put Petera boli to što je sada već bivša supruga napustila svoju decu. - Deca nisu ništa kriva, a njima je najteže. Cilj mi je da im budem uzoran otac, znam da nisam savršen, ali se trudim i moram ih izvesti na pravi put. Mi smo hteli i planirali smo da budemo velika porodica, ali sad je jako teško. Za ova tri meseca ona je zvala samo nekoliko puta da čuje decu, i to zato što sam ja zamolio njenog brata da joj to prenese, jer deca pate - ispričao je ranije Peter za Kurir.

Dodaje da se nada da će sve biti u redu i da će se deca lepo uklopiti sa ženom koja dolazi da ih čuva.

- Nadam se da će ta osoba da prihvati decu kao svoju. Moram da se borim dalje! - kaže nam Peter.

Ko ima želju da pomogne ovoj porodici ili je u mogućnosti da čuva decu, Peteru se može javiti na kontakt telefon 063/1302188.

Kurir.rs/ M. B.

