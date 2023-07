POVRATAK IZ GRČKE NE MORA DA BUDE PAKLEN: Evo kako je Vranjanka lagano prošla granice i stigla kući

Nakon odmora u Grčkoj ponovo neizvesnost i briga da li će čekanje na graničnim prelazima iz ove zemlje u Severnu Makedoniju, a onda iz Severne Makedonije u Srbiju biti višesatno.

Koji prelaz koristiti i izbeći gužve kada je u julu turistička sezona u punom jeku?

Evo preporuke...

"Iz Grčke u Severnu Makedoniju preko Dojrana. Na putu kroz Grčku vetro-parkovi sa solarnim panelima. Čekanje na graničnom prelazu verovali ili ne je petnaestominutno.

Ručak i pauza na Dojranu, usputna stanica na putu za Grčku i iz Grčke. Jezero puno lekovitih algi, pristojna plaža, par restorana, apartmani, ali i hotelski smeštaj uz samu obalu Dojrana. Hrana na terasi jednog od etno restorana sa pogledom na jezero. Ima turista, ali i đaka koji sa svojim profesorima organizovano letuju na pomenutom jezeru.

U restoranu na meniju svega. Možete probati ribu, roštilj recimo rebarca sa roštilja, ali i kuvana jela. Desert je takođe dobar izbor, poslastice od sladoleda punjenih palačinki do domaćih kolača. Šta ćete više.... Put nastavljate kroz Severnu Makedoniju i opet razmišljanje da se izbegnu gužve na graničnom prelazu Preševo. I ovoga puta ispravna odluka, granični prelaz na Prohoru Pčinjskom, čekanje kratko i to samo zbog nestanka struje na terminalu. Ništa komplikovano. Putovanje nastavljamo do Prohora Pčinjskog. Dolinom Pčinje uz slabu kišu, vijugavi put i netaknutu prirodu. Nailazimo na manastir Prohor Pčinjski, svetinja smeštena u prirodnoj oazi", kaže Vranjanka I.S. koja je sa gostima iz inostranstva provela sedam dana u jednom od grčkih letovališta na Halkidikiju.

Bez žurbe polako, putovanje se završava u Vranju.

"Promišljene odluke i uživanje u povratku sa odmora. Potpuno drugačije iskustvo od očekivanog, ali ipak savet je informišite se u AMSS o stanju na graničnim prelazima Preševo i Prohor Pčinjski. Neuporedivo bolja situacija na povratku sa letovanja, od one na koju smo naišli kako bi se domogli Grčke i mora", zaključuje I.S.

