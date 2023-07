OBRT U SLUČAJU KRAĐE PSA U GRČKOJ! Vlasnica tvrdila da joj je nestao ljubimac, sad se oglasio veterinar iz Sombora: "Oni su krivi"

Neverovatna situacija dogodila se nedavno jednoj turistkinji iz Srbije koja je letovala u Grčkoj, u mestu Nea Plagija, kada joj je u ovom letovalištu nestao pas.

Ona je tvrdila na mrežama da se pas posle nekoliko dana pojavio u Somboru kao i da su pronalazači želeli da ga čipuju kako bi ga poveli sa sobom u inostranstvo.

Vlasnica psa je na Fejsbuku objavila i fotografiju sa svojim ljubimcem.

Međutim, sada se oglasila Veterinarska stanica u Somboru, koji su detaljno izneli svoju stranu priče.

- Veterinarska stanica u Somboru je identifikovala psa, a kasnije su ga držaoci sami vratili. Nisu ga pronašle FB grupe, ni milicija, ni inspekcija. Nije u pitanju kinološka mafija. Vratio ga je u našu stanicu čovek koji ga je pronašao u Grčkoj o čemu smo odmah obavestili SUP i oni su ga tada preuzeli - ističu oni i dodaju da je reč o neodgovornom vlasniku maltezera iz Niša zbog tri ogromna razloga.

- Vlasnici su odveli psa u Grčku, a vakcina protiv besnila je istekla u septembru, 2022. godine (poslednja vakcina je septembar, 2021. godine). Zemlje EU traže, pored pasoša i uredne vakcine, još i analizu na titar antitela koju vlasnici nisu radili. Ovim su doveli psa u opasnost da pas završi u karantinu, srećom na carini nije pasoš pregledan (u Švedskoj su eutanazirali pse koji nisu imali rezultate titra). U Grčkoj su svojom nebrigom dozvolili svom psu da odluta van njihovog nadzora i bude izložen raznim opasnostima - navode u ovoj veterinarskoj službi.

Kako dalje tvrde, psa su u Grčkoj pronašli ljudi koji su ga doneli u Sombor da provere da li pas ima čip.

- U bazi smo identifikovali vlasnika psa i odmah ih nazvali. Niko se nije javio, a kada su nas nazvali, osobe sa psom su nestale pre nego što su ostavili svoje podatke. Vlasnici su angažovali sve državne službe (veterinarsku inspekciju, miliciju, ekološku inspekciju), sve su "digli" na noge, a svoje dužnosti po Zakonu nisu sproveli. Ništa to nije pomoglo. To je sve bilo oko 12-13 časova, a oko 14 časova je držalac doveo Kikija u stanicu sa objašnjenjem da je odveo psa da ga deca još jednom vide i da se pozdrave sa njim. Odmah smo obavestili ekološkog inspektora i on je preuzeo psa sa držaocem - zaključili su oni.

Kurir.rs