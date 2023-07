VOZAČ PRIZNAO DA JE IMAO PROBLEME SA KOČNICAMA: Srpski turisti u Crnoj Gori doživeli horor na putu, reagovala i policija (VIDEO)

Nakon deset dana letovanja na Crnogorskom primorju, naši turisti iz Kruševca, Kraljeva i Vrnjačke Banje doživeli su pravi horor, i to u subotu kad su se neispravnim autobusom "Jokić prevoza" iz Crne Gore vraćali za Srbiju. Njihov autobus je na putu od Budve do Sutomora počeo da se dimi, a nije imao ni ispravne kočnice. Čim su putnici to primetili, odmah su obavestili crnogorsku policiju, koja ih je sačekala na stanici u Sutomoru i privela vozača, dok su putnici ostali da spavaju na koferima, stolicama i klupama.

Kako Kurir nezvanično saznaje, putnici su pozvali crnogorsku policiju i rekli da su primetili da je autobus neispravan u pogledu kočionog sistema, te da su izloženi opasnosti daljeg putovanja, zbog čega su zahtevali kontrolu vozača i vozila od strane policijskih službenika.

- Po dobijenoj prijavi, saobraćajna patrola na autobuskoj stanici u Sutomoru, po dolasku navedenog autobusa firme "Jokić", pristupila je kontroli. Za vreme same kontrole policijskim službenicima obratilo se više putnika iz autobusa, koji su izneli probleme koje su imali u toku vožnje na relaciji Budva-Sutomore, te da su primetili da kočioni sistem na autobusu ne funkcioniše. U razgovoru s vozačem autobusa R. S. iz Srbije on je izjavio da je u toku vožnje došlo do određenih problema na kočionom sistemu autobusa.

Zbog navedenog, policijski službenici saobraćajne policije vozilo su isključili iz saobraćaja, dok je vozaču izdat uput za vanredan tehnički pregled autobusa, koji je zakazan za danas, a od vozača su privremeno oduzeta dokumenta, kako bi se obezbedilo njegovo prisustvo, i ona će biti vraćena nakon izvršenog vanrednog tehničkog pregleda - kaže naš izvor.

Podsetimo, redakciji Kurira javio se jedan od putnika (ime i prezime poznato redakciji), koji je ispričao šta ih je snašlo nakon odmora i kakav su horor preživeli kada su ušli u prljav autobus sa pocepanim sedištima i slabom klimom, a bili su zabrinuti i za sopstvenu bezbednost jer su primetili da vozilo nije ispravno.

