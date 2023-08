"NAJUGROŽENIJA SU DECA" Pulmolog Saša Milićević o naglim promenama vremena: Dolazi do hlađenja i automatski se sužavaju bronhije

Nagla promena vremenskih uslova može nas izbaciti iz ravnoteže i izazvati niz zdravstvenih problema. Osobe koje su osetljive na takve promene, poznate kao meteosenzitivne osobe, često doživljavaju neprijatne simptome koji se manifestuju na različite načine. Nedavno smo razgovarali sa gospodinom Markom koji je izrazio svoje iskustvo sa ovim fenomenom.

- Ako često prolaznog karaktera i bez većih posledica, te gobe izazvane temperaturnim oscilacijama od 15 stepeni mogu nas izbaciti iz ravnoteže. Srce mi lupa, osećam nesvesticu, manta mi se u glavi, kako bi rekli. Tako da nije dobro - kaže starija sugrađanka.

foto: Kurir tv

Osetljivost na promene vremena može biti prisutna kod ljudi različitih dobnih grupa, od najmlađih do najstarijih. Kada su u pitanju deca, posebno su ugroženi mali pacijenti koji imaju astmu ili osetljive disajne puteve.

foto: Kurir tv

Zbog vremenske klackalice, pate čak i najmlađi.

- Kada pričamo o deci, najviše su ugroženi mali pacijenti koji imaju astmu, koji imaju osetljive disajne puteve, tzv. bronhoobstrukcije. Kada dođe do promene vremena, recimo kao što je bilo juče, prekjuče, kada dođe do naglog hlađenja, automatski dolazi do suženja bronhija - objašnjava dr Saša Milićević.

02:34 UTICAJ VREMENA NA ZDRAVLJE

Kada je reč o mentalnom zdravlju, nagli vremenski prelazi takođe mogu imati negativan uticaj. Promene u vremenskim uslovima često su okidač za slabije tačke u organizmu, posebno kada je reč o mentalnoj stabilnosti.

- Na prve znake pogoršanja, jako je važno da se jave na kontrolu, jer zaista može doći do komplikacija psihičkog stanja i uvek je bolje, naravno, reagovati na vreme i reagovati što pre, kada dođe do bilo kakve promene - ističe psiholog.

foto: Kurir tv

Nagle promene vremena mogu izazvati niz fizičkih simptoma kao što su nesanica, razdražljivost, pad koncentracije, pa čak i anksioznost i depresivnost. Važno je osluškivati svoj organizam i reagovati na prve znake promene.

Na kraju, važno je da se svi obrate pažnju na svoje zdravlje i adekvatno reaguju na promene vremena. Kroz edukaciju i informisanje, možemo bolje razumeti kako naše telo reaguje na okolinu i kako se nositi sa ovim izazovima.

Kurir.rs/Glintić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

02:19 TRAMP JE NA VREME UPOZORIO NA KOMUNISTE IZ PEKINGA Obradović o kineskom upadu u SAD -Majkrosoft sistem: Ovo je veoma OPASNO...