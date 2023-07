DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA ALI SE VRUĆINE BRZO VRAĆAJU: Ovo je detaljna vremenska prognoza za celu nedelju

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, sa temperaturom do 31 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu suvo, a u ostalim krajevima lokalna pojava slabe kiše. Posle podne prestanak padavina. Vetar slab i umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od 16 do 21, najviša od 26 do 31 koliko će biti u Negotinu.

U Beogradu danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo svežije. Vetar umeren, severozapadni. Najniža temperatura oko 19, a najviša oko 28 stepeni.

U Nišu u ponedeljak manja vrućina i prijatnije vreme uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 23°C.

U Užičkom regionu u ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 17°C, a maksimalna od 28°C do 30°C. Uveče suvo. Na Zlatiboru i Tari sunčani intervali i najviše oko 24°C na 1000 mnv.

U Vojvodini u ponedeljak nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 17°C, a maksimalna od 28°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 23°C.

U Novom Sadu u ponedeljak bez vrućine uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 29°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 22°C.

U Subotici u ponedeljak bez vrućine uz sunčane periode i malo oblaka. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 21°C.

Vreme narednih dana

U utorak pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 19°C, a maksimalna od 32°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 21°C do 27°C.

U sredu u severnim i centralnim predelima prolazno osveženje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. U četvrtak i petak sunčano i vrućina uz temperature oko ili malo iznad 35°C. Za naredni vikend bi nastupilo osveženje sa pljuskovima i mogućim lokalnim nepogodama, prema današnjoj prognozi.

