METEOROLOG OTKRIO DA LI NAS VEČERAS ČEKAJU STRAŠNE NEPOGODE: Najavio i vreme za vikend, ali i koliko će biti TROPSKIH DANA

U toku večeri u našu zemlju stiže prolazno naoblačenje sa severozapada koje će doneti kišu, kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, kaže za Kurir meteorolog Slobodan Sovilj.

- Oblačnost koja na području Alpa, Slovenije i Austrije uslovljava kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom u toku večeri približavaće se Srbiji. Istovremeno će doći i do slabljenja oblačnosti, pa ne očekujemo vremenske nepogode. Uslova za prve padavine biće u toku večeri na području Vojvodine, u drugom delu noći i sutra ujutro kiša i lokalni pljuskovi očekuju se i u zapadnoj i centralnoj Srbiji, kao i na području Beograda, dok će se na istoku i jugoistoku zadržati suvo. Sa prilivom malo hladnijeg vazduha, temperatura će sutra biti niža za dva do četiri stepena, pa su očekivane maksimalne vrednosti u većini mesta od 28 do 30 stepeni, a samo na jugu i istoku Srbije do 32 stepena - kaže Sovilj.

Dodaje i da se nagli porast temperature očekuje u četvrtak i petak.

- Jačanje jugozapadnog strujanja u četvrtak i petak usloviće priliv osetno toplijeg vazduha sa severa Afrike. Dnevni maksimumi u četvrtak će dostići od 34 do 36 stepeni, a u petak lokalno i oko 38, zbog čega je RHMZ izdao upozorenje na visoke temperature - ističe Sovilj.

Prema njegovim rečima za vikend na sočekuje zahlađenje sa kisšom, pljuskovima i grmljavinom.

- U subotu će se zahlađenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koje se od jutarnjih sati očekuje u zapadnoj polovini Srbije posle podne proširiti na celu zemlju. Pljuskovi će mestimično biti i intenzivniji, pa se očekuju i obilnije padavine (više od 30 mm za 24 časa). U nedelju će uslediti kratkotrajno razvedravanje, ali uveče i u toku noći sa severozapada pristiže novo naoblačenje sa padavinama - navodi Sovilj i dodaje:

- Prvu polovinu avgusta obeležiće promenljivo vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima sa pljuskovima i grmljavinom. Najtoplije će biti 3. i 4. avgusta (od 34 do 38 stepni), dok će od 5.do 10. avgusta biti osetno svežije. Druga polovina meseca biće toplija uz deficit padavina. Srednja avgustovska maksimalna temperatura u nižim predelima kretaće se od 30 do 32 stepena uz bar 15 tropskih dana, dok se prognozira ukupno od sedam do 10 dana sa padavinama.

