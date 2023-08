"OTEO MI JE ĆERKU, MENE SU TUŽILI, A NJEMU SVE OLAKŠALI!" Ispovest majke koja proživljava agoniju: Jedna stvar je NAJSTRAŠNIJA

Marija Milošev iz Čačka majka je maloletnog deteta koje je nakon razvoda pripalo njoj, po odluci koju je doneo Apelacionu sud u Kragujevcu.

Međutim, Marija tvrdi da njen bivši suprug ne poštuje tu donetu odluku, i da je dete, prema njenim rečima, oteo u junu prošle godine.

U međuvremenu je pred Prekršajnim sudom u Čačku pokrenut postupak protiv same Marije Milošev koja svoje dete nije dovodila na nastavu.

Osnovna škola u Čačku je tužbu protiv majke podnela po savetu prosvetne inspekcije i, ako bude osuđena, majka će morati da plati do 100.000 dinara. Zbog svega ovoga, Marija Milošev odlučila je da se obrati medijima i ukaže na, kako kaže, nepravdu.

Marija Milošev je gostovala u današnjoj Redakciji gde je ispričala šta se desilo.

- Postoji model za način viđanja oca. Problema je bilo sa druge strane, ali smo to prevazišli, i najbitnije je da je dete viđalo oca redovno prema presudi. U junu prošle godine, dok je dete pohađalo nastavu, ostale su dve nedelje po završetku nastave, dete odlazi kod oca na vikend i u nedelju 12. juna on dete ne vraća u Čačak. Ja sam preduzela sve što je do mene, u pravnom smislu, obavestila nadležne institucije i oni su odreagovali. Tu kreće pravni postupak koji još uvek traje. Doneta su silna rešenja...- započela je Obradović i dopunila:

- Prvo sam prijavila policiji. Ja sam se čula pre toga u subotu veče sa ćerkom i ona je očekivala da će doći i vratiti se, a u 17 časova ja dobijam poruku od svog bivšeg supruga da ona ne želi da dođe, nakon čega je zabranio svaki kontakt sa njom, a kada se čujemo to su jako oskudni razgovori! Nisam je čula već dve nedelje. Poslednji put sam je videla 13. juna, a svaki put je vidim u kontrolisanim uslovima. U početku je to bilo u centru za socijalni rad, a kada se dogovorimo mimo toga ona je u strahu u grču, a moram da naglasim - ja sam njen zakonski staratelj! - istakla je Milošev.

Majka i kada se čuje sa ćerkom, otac ne dozvoljava duži kontakt i prisnost.

- Kada joj pomenem da sam joj mama, ona mi govori da joj to ne pričam i da to zna, kao da je zastrašena - rekla je.

Dete je kod oca sve ovo vreme i nije išlo u školu.

- Otac je dete oteo, ona nije pohađala poslednje nedelje škole četvrtog razreda, nije išla na onu poslednju priredbu rastanka sa učiteljicom, nije išla na rekreativnu nastavu, u prvom polugođu nije išla u školu. Znači on je oteo iz jednog normalnog života, od majke i okruženja i sređene sredine koju je imala, odvodi je i ne vodi je u školu. Znači ona sedi tamo, i gleda drugu decu kako ide u školu, a ona ne ide - ispričala je Milošev.

Kako je rekla u nastavku, izvšen je pritisak na nju da ćerka nastavi da pohađa nastavu, bilo gde.

- Škola piše prekršajnu prijavu protiv mene, jer prema presudi sam ja zakonski staratelj. Na jednom razgovoru koje je moje dete vodilo u školskoj upravi, je rekla da bi samo da krene u školu bilo gde. U razgovoru sa njom, kad smo se čule, početkom juna, pitala me je ko će joj biti razredni i znači očigledno je očekivala da ću ja nju da vratim i to mi je dalo dodatan podstrek... Ja više ne znam kome sam sve pisala, svima... Ipak, na kraju je krenula u školu krajem decembra, i to u Požezi, u školu koja je tik do očeve kuće. Znači njemu su, pored toga što je oteo, sve omogućili i olakšali. Ovde je problem samo u Požegi - rekla je Milošev.

Ona je ljuta i besna na pojedince koji omogućavaju takvu, kako je rekla, bahatost.

- Moj suprug je diplomirani pravnik i odlično poznaje zakon, čime je konstantno opstruisao proces. To su sve načini da se prolongira proces. Zašto se to dešava, zašto sudija konačno ne donese odluku? Neću odustati od ovoga. Njoj mora da se omogući da vidi svoju majku. Zahvalna sam državi, ali sam ljuta i besna na pojedince koji omogućavaju njemu takvo ponašanje. Želim da je izvedem iz sredine u kojoj se nalazi, jezivo je i strašno je zabraniti detetu da viđa majku - rekla je Milošev.

